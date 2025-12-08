15 दिसंबर को Motorola लॉन्च करेगा ये अल्ट्रा स्लिम 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और बेहतरीन कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही भारत में अपना एक और नया 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। इसे कंपनी Motorola Edge 70 के नाम से पेश करेगी। कंपनी ने आखिरकार हैंडसेट की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। यह फोन Flipkart और कंपनी की वेबसाइट पर तीन कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होने वाला है। लॉन्च से पहले ही हैंडसेट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको अल्ट्रा स्लिम डिजाइन देखने को मिलने वाला है। फोन की मोटाई सिर्फ 5.99mm होने की बात कही गई है। लॉन्च डेट की घोषणा के साथ ही ब्रांड ने आने वाले Motorola Edge 70 के रियर कैमरा के कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है। चलिए इस डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Motorola Edge 70 की लॉन्च डेट मोटोरोला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में घोषणा की कि वह 15 दिसंबर को भारत में Motorola Edge 70 लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा, टेक फर्म ने यह भी कन्फर्म किया है कि जल्द ही लॉन्च होने वाला ये हैंडसेट Qualcomm के Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट से लैस होने वाला है। स्लिम डिजाइन होने के बाद भी इस हैंडसेट में 5,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी देखने को मिलेगी जो 68W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

Motorola Edge 70 के कैमरा फीचर्स कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ एक LED फ्लैश भी होगा। मोटोरोला एज 70 में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50-मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा। यह डिवाइस देश में पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन और दो दूसरे अनजान कलरवे में फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया ऑनलाइन स्टोर और दूसरे ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होने वाला है।