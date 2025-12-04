Motorola का अल्ट्रा स्लिम 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP ट्रिपल रियर कैमरा भी
मोटोरोला जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन, मोटोरोला एज 70 लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन, जो मोटोरोला एज 60 का सक्सेसर है, स्नैपड्रैगन प्रोसे ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने हाल ही में अपना मोटोरोला एज 70 डिवाइस ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। अब, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि कंपनी जल्द ही इस डिवाइस को भारत में भी लॉन्च करने वाली है। इस डिवाइस को मोटोरोला एज 60 के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा। हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोन के जल्द लॉन्च होने की बात कही गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फोन ग्लोबल मॉडल की तुलना में कई अलग फीचर्स दे सकता है, जिसमें बड़ी बैटरी और फ्रेश डिजाइन शामिल हो सकता है। Motorola Edge 70 के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह एक अल्ट्रा स्लिम स्मार्टफोन होगा जो अक्टूबर में लॉन्च हुए Moto X70 Ai से इंस्पायर्ड होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं...
Motorola Edge 70 कब तक होगा लॉन्च
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, ट्रिपस्टर मुकुल शर्मा ने बताया है कि मोटोरोला एज 70 भारत में 15 दिसंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि यह चीन-एक्सक्लूसिव Moto X70 Air की तरह 5.99mm मोटा हो सकता है। डिवाइस के अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ आने की उम्मीद है जो सीधे सैमसंग के Galaxy S25 Edge और iPhone Air को टक्कर दे सकता है।
स्नैपड्रैगन चिपसेट और 50MP कैमरा भी
हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताए हैं, लेकिन टिपस्टर का कहना है कि फोन में ग्लोबल वर्शन के मुकाबले बड़ी बैटरी और नया डिजाइन हो सकता है। इसके अलावा, मोटोरोला डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 SoC, 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है।
कीमत भी होगी काफी कम
टिपस्टर ने फोन के कलर वेरिएंट की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें यह ग्रीन और ब्लैक शेड में दिख रहा है। इतना ही नहीं, कीमत को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में इस फोन की कीमत ग्लोबल वेरिएंट से काफी कम हो सकती है। ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत जहां ₹80,000 के आसपास है, वहीं भारत में इस डिवाइस की कीमत ₹35,000 के आसपास हो सकती है। बता दें कि पिछले Motorola Edge 60 को भी कंपनी ने करीब ₹26,000 की कीमत पर पेश किया था।
