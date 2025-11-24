Moto G57 Power लॉन्च: 7,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स सस्ते में 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Moto G57 Power 5G के नाम से पेश किया है। कंपनी का ये लेटेस्ट बजट डिवाइस 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। मोटोरोला के इस नए डिवाइस में कंपनी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट ऑफर कर रही है। साथ ही डिवाइस में 50-मेगापिक्सल कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स सस्ते में मिल रहे हैं। चलिए पहले डिवाइस की कीमत पर एक नजर डालते हैं...

Moto G57 Power 5G की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Moto G57 Power 5G के बेस वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये तय की गई है जिसमें आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है। हालांकि, शुरुआत में आप डिवाइस को इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत सिर्फ 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे, जिसमें बैंक ऑफर और एक स्पेशल लॉन्च डिस्काउंट ऑफर भी शामिल है।

इस ऑल न्यू डिवाइस को आप 3 दिसंबर से दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया ऑनलाइन स्टोर और दूसरे रिटेल चैनल से खरीद पाएंगे। Moto G57 Power को पैनटोन रेगाटा, पैनटोन फ्लूइडिटी और पैनटोन कॉर्सेयर कलर में लॉन्च किया गया है।

Moto G57 Power के स्पेसिफिकेशन्स डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Moto G57 Power में आपको 6.72-इंच की फुल-HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 1,050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलती है। डिवाइस डुअल सिम के साथ आता है और Android 16 से लैस है।

इतना ही नहीं डिस्प्ले स्मार्ट वॉटर टच 2.0 को भी सपोर्ट करती है। फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 4nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट मिलता है, जिसके साथ 8GB LPDDR4X रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है।

Moto G57 Power के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए Moto G57 Power में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा है। साथ ही डिवाइस में 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक टू-इन-वन लाइट सेंसर देखने को मिल रहा है।

सामने की तरफ डिवाइस में 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिससे आप 60 fps तक के 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटोरोला डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी और 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है।