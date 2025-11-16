OnePlus का 7,800mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 120W फास्ट चार्जिंग भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन वनप्लस 15 लॉन्च किया है, जो वनप्लस 13 का सक्सेसर है। यह देश का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 7,300mAh की बड़ी बैटरी भी है। यह डिवाइस 8k तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इस बीच, क्या आप जानते हैं कि कंपनी जल्द ही इसी स्मार्टफोन का एक मिड-रेंज वर्जन वनप्लस 15R भी लेकर आ रही है, जिसके लॉन्च की पुष्टि हो गई है। जी हां, जल्द ही भारतीय बाजार में अब OnePlus 15R भी लॉन्च होने जा रहा है।

खास बात यह है कि इस डिवाइस में आपको 7,800mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो वनप्लस 15 से एक कदम आगे होगी। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन होगा। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट होने की भी उम्मीद है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

OnePlus 15R कब तक होगा लॉन्च? दरअसल, हाल ही में वनप्लस 15 के लॉन्च के दौरान कंपनी ने इस अपकमिंग वनप्लस 15R स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया है। टिपस्टर योगेश बरार का दावा है कि इस फोन को दिसंबर के मिड में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी कीमत पिछले वनप्लस 13R जितनी ही होगी, यानी इस फोन की शुरुआती कीमत ₹43000 के आसपास हो सकती है।

OnePlus 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स कंपनी ने अभी तक OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन होने की संभावना है, जिससे हमें इसके स्पेसिफिकेशन्स का अंदाजा मिल जाता है। डिवाइस में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक होगी। फोन में 7,800 mAh की बड़ी बैटरी भी होगी और यह 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। यह फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर चलेगा। डिवाइस में क्वालकॉम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिल सकता है।