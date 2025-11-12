OnePlus 15 की लॉन्च से पहले सामने आई कीमत, iPhone 17 से होगा इतना सस्ता!
वनप्लस 15 कल, 13 नवंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत रिलायंस डिजिटल पर लीक हो गई है, जिसमें 12GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹72,999 और 16GB/512GB वेरिएंट की कीमत ₹79,999 बताई गई है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा और iPhone 17 से सस्ता होगा। लॉन्च ऑफर्स के साथ इसकी कीमत और कम हो सकती है, हालांकि यह वनप्लस का अब तक का सबसे महंगा नॉन-फोल्डेबल फोन हो सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस 15 भारत और ग्लोबल मार्केट में कल यानी 13 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। इस डिवाइस के लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत सामने आ गई है। जी हां, इस आगामी हैंडसेट की कीमत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखी गई है। फोन की कीमत ही नहीं बल्कि इसके स्टोरेज वेरिएंट और कलर ऑप्शन भी सामने आ गए हैं। यह पहले ही कन्फर्म हो चुकी है कि डिवाइस क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस होने वाला है और यह इस प्रोसेसर के साथ आने वाला देश का पहला हैंडसेट होगा। चलिए जानें फोन की कीमत...
OnePlus 15 की कितनी होगी कीमत?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में रिलायंस डिजिटल वेबसाइट पर वनप्लस 15 की एक लिस्टिंग देखने को मिली है। जहां ये हैंडसेट 12GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट में देखा गया है, जिसकी भारत में कीमत 72,999 रुपये दिखाई दी थी। वनप्लस 15 को अल्ट्रा वॉयलेट कलर में लिस्ट किया गया था। हालांकि कुछ ही वक्त में ये पेज हटा दिया गया, फिर भी रिलायंस डिजिटल वेबसाइट पर आगामी फ्लैगशिप की कई लिस्टिंग अभी भी गूगल सर्च में दिखाई दे रही हैं।
iPhone 17 से होगा सस्ता
वनप्लस 15 के 16GB रैम और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले इनफिनिट ब्लैक कलर वेरिएंट की कीमत कथित तौर पर 79,999 रुपये देखी गई है। बता दें कि एप्पल ने भी हाल ही में iPhone 17 लॉन्च किया है जिसकी कीमत इस बार ₹82,900 रुपये है, यानी देखा जाए तो OnePlus 15 नए वाले आईफोन से सस्ता होने वाला है।
लॉन्च ऑफर से कम हो सकती है कीमत
अगर ये कीमत सही साबित हो जाती है, तो वनप्लस 15 कंपनी का अब तक का सबसे महंगा नॉन-फोल्डेबल डिवाइस बन जाएगा। इससे पहले वनप्लस 13 को भारत में 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। जबकि 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 76,999 रुपये है। हालांकि, लॉन्च ऑफर्स के साथ फोन की कीमत कम हो सकती है।
