    OnePlus का 7300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 120W फास्ट चार्जिंग और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    वनप्लस जल्द ही 7300mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग वाला एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह फोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस होगा, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और तेज चार्जिंग चाहते हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप iPhone नहीं खरीदना चाहते, तो कुछ दिन और इंतजार करें। दरअसल OnePlus इस महीने 13 नवंबर को अपने ग्लोबल इवेंट में अपना नया फ्लैगशिप, OnePlus 15 लॉन्च करने वाला है। जी हां, उम्मीद है कि यह नया मॉडल परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ के मामले में एक बेहतरीन फोन होगा। OnePlus लगातार इन तीनों एरिया में कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि यह स्मार्टफोन कौन-से खास फीचर्स ऑफर करेगा।

    OnePlus 15 के खास फीचर्स

    OnePlus के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप 5G फोन है में सबसे पहले 6.78-इंच का 1.5K LTPO डिस्प्ले होगा जो 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जिससे स्मूथ मोशन और शार्प विजुअल्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप इस फोन पर 165fps गेमप्ले का भी मजा ले पाएंगे। इस डिवाइस में 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, जिससे इसे तेज धूप में भी इस्तेमाल करना आसान होगा, जबकि रात में ब्राइटनेस को 1 निट तक कम किया जा सकता है, जिससे अंधेरे माहौल में भी आराम से इस्तेमाल किया जा सके।

    लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर

    इतना ही नहीं इस डिवाइस में आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिसे बिना किसी रुकावट के मुश्किल टास्क आसानी से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए ट्रिपल-चिप आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा गया है। डिवाइस में आपको OxygenOS 16 देखने को मिलेगा जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतर सिस्टम-लेवल ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करेगा।

    7300mAh की सिलिकॉन नैनोस्टैक बैटरी

    फोन को पावर देने के लिए इसमें 7300mAh की सिलिकॉन नैनोस्टैक बैटरी देखने को मिल सकती है, जो वनप्लस डिवाइस में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी। खास बात यह है कि यह एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी का यूज करती है। डिवाइस में 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। ये डिवाइस डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटेड भी होगा।

