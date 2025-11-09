OnePlus का 7300mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 120W फास्ट चार्जिंग और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप iPhone नहीं खरीदना चाहते, तो कुछ दिन और इंतजार करें। दरअसल OnePlus इस महीने 13 नवंबर को अपने ग्लोबल इवेंट में अपना नया फ्लैगशिप, OnePlus 15 लॉन्च करने वाला है। जी हां, उम्मीद है कि यह नया मॉडल परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ के मामले में एक बेहतरीन फोन होगा। OnePlus लगातार इन तीनों एरिया में कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि यह स्मार्टफोन कौन-से खास फीचर्स ऑफर करेगा।

OnePlus 15 के खास फीचर्स OnePlus के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप 5G फोन है में सबसे पहले 6.78-इंच का 1.5K LTPO डिस्प्ले होगा जो 165Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जिससे स्मूथ मोशन और शार्प विजुअल्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप इस फोन पर 165fps गेमप्ले का भी मजा ले पाएंगे। इस डिवाइस में 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, जिससे इसे तेज धूप में भी इस्तेमाल करना आसान होगा, जबकि रात में ब्राइटनेस को 1 निट तक कम किया जा सकता है, जिससे अंधेरे माहौल में भी आराम से इस्तेमाल किया जा सके।

लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इतना ही नहीं इस डिवाइस में आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जिसे बिना किसी रुकावट के मुश्किल टास्क आसानी से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए ट्रिपल-चिप आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा गया है। डिवाइस में आपको OxygenOS 16 देखने को मिलेगा जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतर सिस्टम-लेवल ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करेगा।