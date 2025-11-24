Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ...तो क्या Tim Cook अगले साल नहीं छोड़ेंगे Apple के CEO का पद? सामने आई नई रिपोर्ट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    ऐप्पल के सीईओ टिम कुक के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक अगले साल एप्पल के सीईओ का पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2011 में स्टीव जॉब्स के निधन के बाद पद संभाला था। उनके नेतृत्व में, एप्पल ने बहुत सफलता प्राप्त की है। विश्लेषकों का मानना है कि कुक अभी भी एप्पल के लिए सबसे अच्छे नेता हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ...तो क्या Tim Cook अगले साल नहीं छोड़ेंगे Apple के CEO का पद? सामने आई नई रिपोर्ट  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एप्पल के CEO टिम कुक अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में इन खबरों पर ब्रेक लगा दी है। जी हां, ब्लूमबर्ग के जाने-माने मार्क गुरमन के मुताबिक, कंपनी के अंदर से अभी ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि टिम कुक जल्द ही इस्तीफा देंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि टिम कुक जुलाई 2026 तक एप्पल के CEO पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन गुरमन ने अपने Power On न्यूजलेटर में इस रिपोर्ट को गलत कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि उन्हें इस तय समयसीमा में कुक के पद छोड़ने की कोई संभावना नहीं लग रही है।

    लंबे वक्त से CEO के पद पर टिम कुक

    इसी महीने टिम कुक 65 साल के हो गए हैं और वो सिलिकॉन वैली के सबसे लंबे टाइम तक पद पर बने रहने वाले CEOs में से भी बन गए हैं। उन्होंने 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद से एप्पल की कमान संभाल रखी है। Apple की मार्केट वैल्यू टिम कुक की लीडरशिप में करीब 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंची है।

    गुरमन ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कंपनी की मौजूदा सफलता के बाद टिम कुक को अपने फ्यूचर का फैसला खुद लेने का पूरा अधिकार है। हालांकि, जब भी वो CEO पद छोड़ेंगे तब भी Apple में चेयरमैन के तौर पर उनका कंट्रीब्यूशन जारी रहने की उम्मीद है।

    टिम कुक के बाद कौन?

    हालांकि इस बीच, टिम कुक के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि Apple के सीनियर वाईस प्रेजिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग जॉन टर्नस को फिलहाल CEO पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- Apple के CEO टिम कुक अगले साल तक अपनी पोजिशन छोड़ सकते हैं, रिपोर्ट में दावा