TikTok ने अमेरिकी निवेशकों को बेचा US बिजनेस, क्या इससे भारत में होगी एप की वापसी?
सालों के पॉलिटिकल दबाव, कानूनी अनिश्चितता और बार-बार डेडलाइन बढ़ने के बाद, अमेरिका में TikTok का भविष्य आखिरकार तय हो गया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। TikTok ने घोषणा की है कि वह अपने US ऑपरेशन्स तीन अमेरिकी कंपनियों के ग्रुप को बेचेगा। ये कंपनियां Oracle, Silver Lake, और MGX होंगी। ये एग्रीमेंट TikTok को यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना जारी रखने की अनुमति देता है, जिससे पूरे देश में एप पर संभावित बैन को रोकने में मदद मिलेगी।
नए US वेंचर का स्ट्रक्चर
एसोसिएटेड प्रेस को मिले एक इंटरनल मेमो के मुताबिर, ये डील 22 जनवरी, 2025 को पूरी होने की उम्मीद है। CEO Shou Zi Chew ने कर्मचारियों को बताया कि ByteDance ने निम्नलिखित ओनरशिप स्ट्रक्चर के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन किए हैं:
- 50 प्रतिशत ओनरशिप: Oracle, Silver Lake, और MGX सहित एक कंसोर्टियम के पास, जिसमें से प्रत्येक के पास 15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
- 30.1 प्रतिशत ओनरशिप: मौजूदा ByteDance इन्वेस्टर्स के एफिलिएट्स के पास।
- 19.9 प्रतिशत ओनरशिप: चीन स्थित पैरेंट कंपनी, ByteDance के पास रहेगी।
डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस
लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए, US वेंचर को सात सदस्यों वाले, बहुमत वाले अमेरिकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गवर्न किया जाएगा।
सुरक्षा उपायों में शामिल हैं:
- लोकल स्टोरेज: सभी US यूजर डेटा Oracle द्वारा मैनेज किए जाने वाले घरेलू सर्वर पर स्टोर किया जाएगा।
- एल्गोरिदम रिट्रेनिंग: TikTok का मालिकाना एल्गोरिदम विदेशी हेरफेर को रोकने के लिए विशेष रूप से US यूजर डेटा पर रिट्रेन किया जाएगा।
- इंडिपेंडेंट मॉडरेशन: US एंटिटी के पास कंटेंट मॉडरेशन और घरेलू नीतियों की पूरी देखरेख होगी।
यह डील सालों की कानूनी अनिश्चितता के अंत का प्रतीक है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा साइन किए गए एक कानून के बाद 2025 की शुरुआत में प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के अपने पहले दिन ऑफिस में दिए गए एक कार्यकारी आदेश ने इसे तब तक चालू रहने की अनुमति दी जब तक बिक्री फाइनल नहीं हो गई।
भारत के लिए क्या है संदर्भ?
यूनाइटेड स्टेट्स की स्थिति भारत में जो हो रहा है, उससे बहुत अलग है। एक समय था जब भारत TikTok का सबसे बड़ा बाजार था, जिसमें 200 मिलियन से ज्यादा यूजर थे। हालांकि, जून 2020 में, भारत सरकार ने TikTok और 58 अन्य एप पर बैन लगाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि यूजर डेटा कहां स्टोर किया जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं। भारत सरकार ने बताया कि ये एप चुपके से लोगों का डेटा देश के बाहर स्थित सर्वर पर भेज रहे थे, जिससे उन्हें लगा कि ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है।
चूंकि, US का मामला भारत से काफी अलग है। ऐसे में फिलहाल एप की भारत में वापसी मुश्किल लग रही है। साथ ही कंपनी की ओर से भी ऐसा कोई प्लान नहीं बताया गया है।
