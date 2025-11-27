Thomson के नए QLED MEMC TV मॉडल्स हुए लॉन्च, 55-इंच की कीमत 31,999 रुपये; Google TV 5.0 पर चलते हैं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्रेंच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Thomson ने भारत में अपने न्यू जनरेशन QLED MEMC TVs लॉन्च किए हैं। ये टीवी तीन स्क्रीन साइज, इंटेलिजेंट स्मार्ट फीचर्स, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। आइए जानते हैं Thomson QLED MEMC TVs की बाकी डिटेल।

Thomson QLED MEMC TVs की कीमत और उपलब्धता Thomson QLED MEMC TVs की कीमत 55-इंच मॉडल के लिए 31,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 65-इंच और 75-इंच मॉडल की कीमत क्रमशः 43,999 रुपये और 64,999 रुपये रखी गई है। ग्राहक Thomson QLED MEMC TVs को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं।

Thomson QLED MEMC TVs के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Thomson QLED MEMC TV मॉडल्स तीन साइज में आते हैं: 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच। इनमें QLED 4K पैनल है जो 1.1 बिलियन कलर देता है और हाई-क्वालिटी होम व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी विजन और HDR10+ को सपोर्ट करता है। ये गेमर्स और स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए 120Hz MEMC, VRR और ALLM भी ऑफर करता है। क्योंकि, ये मोशन ब्लर और लेटेंसी को कम करने में मदद करता है। साइज ऑप्शन और एडवांस्ड फीचर्स के लिहाज से ये होम एंटरटेनमेंट के लिए सही ऑप्शन हो सकता है।