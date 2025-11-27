Language
    Thomson के नए QLED MEMC TV मॉडल्स हुए लॉन्च, 55-इंच की कीमत 31,999 रुपये; Google TV 5.0 पर चलते हैं

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    Thomson ने भारत में अपनी नई QLED MEMC TV सीरीज लॉन्च कर दी है। इन टीवी मॉडल्स में बड़ी स्क्रीन साइज, स्मार्ट फीचर्स, 4K QLED डिस्प्ले, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए 120Hz MEMC, VRR और ALLM जैसे फीचर्च दिए गए हैं। 55-इंच मॉडल की लॉन्च कीमत 31,999 रुपये है। 

    Thomson ने अपने न्यू जनरेशन QLED MEMC TVs लॉन्च किए हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्रेंच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड Thomson ने भारत में अपने न्यू जनरेशन QLED MEMC TVs लॉन्च किए हैं। ये टीवी तीन स्क्रीन साइज, इंटेलिजेंट स्मार्ट फीचर्स, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। आइए जानते हैं Thomson QLED MEMC TVs की बाकी डिटेल।

    Thomson QLED MEMC TVs की कीमत और उपलब्धता

    Thomson QLED MEMC TVs की कीमत 55-इंच मॉडल के लिए 31,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 65-इंच और 75-इंच मॉडल की कीमत क्रमशः 43,999 रुपये और 64,999 रुपये रखी गई है। ग्राहक Thomson QLED MEMC TVs को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं।

    Thomson QLED MEMC TVs

    Thomson QLED MEMC TVs के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

    Thomson QLED MEMC TV मॉडल्स तीन साइज में आते हैं: 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच। इनमें QLED 4K पैनल है जो 1.1 बिलियन कलर देता है और हाई-क्वालिटी होम व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी विजन और HDR10+ को सपोर्ट करता है। ये गेमर्स और स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए 120Hz MEMC, VRR और ALLM भी ऑफर करता है। क्योंकि, ये मोशन ब्लर और लेटेंसी को कम करने में मदद करता है। साइज ऑप्शन और एडवांस्ड फीचर्स के लिहाज से ये होम एंटरटेनमेंट के लिए सही ऑप्शन हो सकता है।

    इन टीवी मॉडल्स में 70W का डॉल्बी ऑडियो स्टीरियो बॉक्स स्पीकर सिस्टम है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 4 बिल्ट-इन स्पीकर हैं। ये Google TV 5.0 पर चलता है, जिससे Netflix, Prime Video, Hotstar, YouTube, Zee5 और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से 10,000+ ऐप्स और 500,000+ फिल्में और शो का एक्सेस मिलता है। टीवी Netflix, Prime Video, YouTube और दूसरे जरूरी ऐप्स के लिए हॉट कीज़ वाले वॉयस-इनेबल्ड रिमोट को भी सपोर्ट करते हैं।

