    घर बैठे ऐसे मंगवाएं आधार PVC कार्ड, लगेंगे केवल 50 रुपये

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    UIDAI PVC Aadhaar Card ऑफर करता है जो पहले वाले पेपर कार्ड से ज्यादा टिकाऊ और वॉलेट-फ्रेंडली है। ये कार्ड न सिर्फ लंबी उम्र ऑफर करता है बल्कि सिक्योरिटी भी बढ़ाता है। प्लास्टिक बेस्ड ये आधार कार्ड वाटरप्रूफ है और इसमें QR कोड, माइक्रोटेक्स्ट और होलोग्राम जैसे एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं।

    PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) एक PVC Aadhaar कार्ड ऑप्शन ऑफर करता है, जो ट्रेडिशनल पेपर कार्ड से ज्यादा टिकाऊ और वॉलेट-फ्रेंडली वर्जन होता है। इस फॉर्म फैक्टर से न सिर्फ कार्ड की उम्र बढ़ती है बल्कि इसे कैरी करना और सिक्योर रखना भी आसान हो जाता है।

    12 अंकों वाला Aadhaar नंबर अब लगभग हर सरकारी और ऑफिशियल प्रक्रिया के लिए जरूरी बन चुका है। चाहे बैंकिंग हो या सिम वेरिफिकेशन या कोई सरकारी काम। UIDAI ने सलाह दी है कि हर 10 साल में Aadhaar की जानकारी को री-वैलिडेट किया जाए ताकि सभी डिटेल्स सही बनी रहें।

    UIDAI का ये PVC Aadhaar कार्ड पुराने कार्ड की समस्याओं जैसे टूट-फूट, फेडिंग और स्टोरेज इश्यूज़ को दूर करता है। ये कार्ड हाई-क्वालिटी सिंथेटिक प्लास्टिक से बना है और इसका साइज ATM कार्ड जैसा होता है (86mm x 54mm)। इसमें ऑथेंटिसिटी के लिए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं।

    PVC Aadhaar Card के फायदे:

    PVC Aadhaar कार्ड को लंबे समय तक टिकने के लिए बनाया गया है और इसे आसानी से वॉलेट में रखा जा सकता है, जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड। इसमें होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट, घोस्ट इमेज और सिक्योर QR कोड दिए गए हैं, जिससे आपकी पहचान तुरंत वेरिफाई की जा सकती है।

    ये अपग्रेडेड वर्जन पुराने पेपर या लैमिनेटेड Aadhaar कार्ड की जगह लेता है, जो समय के साथ खराब हो जाते थे। नए कार्ड की क्वालिटी इसे वाटर, फोल्ड या फेडिंग डैमेज से बचाती है, जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ सालों तक सेफ रहती है।

    PVC Aadhaar Card कैसे मंगाएं?

    • UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
    • 'My Aadhaar' सेक्शन में जाकर 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें।
    • अपना 12-अंकों वाला Aadhaar नंबर (UID) या 28-अंकों वाला Enrolment ID (EID) डालें।
    • कैप्चा भरें और 'Send OTP' पर क्लिक करें।
    • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।
    • अगर मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी और नंबर से OTP लेकर आगे बढ़ें।
    • अपनी Aadhaar डिटेल्स चेक करें कि सब सही हैं या नहीं।
    • Make Payment' पर क्लिक कर UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से 50 रुपये (GST और स्पीड पोस्ट चार्ज सहित) का पेमेंट करें।
    • पेमेंट के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलेगा, जिससे आप अपने कार्ड की स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

