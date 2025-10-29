Xiaomi के इन स्मार्टफोन को सबसे पहले मिलेगा HyperOS 3 अपडेट, देखें लिस्ट
Xiaomi ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HyperOS 3 का रोलआउट शुरू कर दिया है, जो Android 16 पर आधारित है। यह अपडेट सबसे पहले Xiaomi और Redmi के लेटेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच और स्मार्ट टीवी के लिए जारी किया जा रहा है। इसमें नए लॉक-स्क्रीन कस्टमाइजेशन, AI क्षमताएं, बेहतर परफॉर्मेंस और क्रॉस-डिवाइस इंटीग्रेशन जैसे कई नए फीचर्स मिलते हैं। यह अपडेट फिलहाल चीन में उपलब्ध है और जल्द ही अन्य देशों में भी जारी किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HyperOS 3 का रोलआउट शुरू हो गया है। यह कंपनी का एंड्रॉयड 16 पर आधारित कस्टम यूआई है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट को कंपनी सबसे पहले शाओमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट के साथ-साथ Redmi K सीरीज के फोन के लिए जारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी Xiaomi Watch S4 सीरीज स्मार्टवॉच और Xiaomi स्मार्ट टीवी को इसका अपडेट ऑफर कर रही है। इस अपडेट में यूजर्स को नए लॉक-स्क्रीन कस्टमाइजेशन, एक्सपेंडेड एआई कैपेबिलिटीज, कई नए फीचर और बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर होती हैं। इसके साथ ही यूजर्स को बेहतर क्रॉस डिवाइस इंटीग्रेशन का सपोर्ट मिलता है।
Xiaomi के इन डिवाइसेस को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट?
शाओमी के डिवाइसेस को चीन में HyperOS 3 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। कंपनी जल्द ही दूसरे देशों में अपने स्मार्टफोन्स के लिए नए सॉफ्टवेयर का अपडेट रिलीज कर सकती है। यहां हम आपको इन स्मार्टफोन की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिन्हें यह अपडेट मिलेगा।
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 series
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
- Xiaomi Watch S4 (41mm)
अगर आपके Xiaomi या रेडमी के स्मार्टफोन इस लिस्ट में शामिल हैं, तो जल्द ही कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट ऑफर करेगी। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन के सेटिंग में जाना है। यहां About Phone में जाकर System Updates पर जाना है। यहां आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।