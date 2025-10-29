Xiaomi के इन स्मार्टफोन को सबसे पहले मिलेगा HyperOS 3 अपडेट, देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HyperOS 3 का रोलआउट शुरू हो गया है। यह कंपनी का एंड्रॉयड 16 पर आधारित कस्टम यूआई है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट को कंपनी सबसे पहले शाओमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन, टैबलेट के साथ-साथ Redmi K सीरीज के फोन के लिए जारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी Xiaomi Watch S4 सीरीज स्मार्टवॉच और Xiaomi स्मार्ट टीवी को इसका अपडेट ऑफर कर रही है। इस अपडेट में यूजर्स को नए लॉक-स्क्रीन कस्टमाइजेशन, एक्सपेंडेड एआई कैपेबिलिटीज, कई नए फीचर और बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर होती हैं। इसके साथ ही यूजर्स को बेहतर क्रॉस डिवाइस इंटीग्रेशन का सपोर्ट मिलता है।