Bhart 6G Alliance: टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया भारत 6जी एलाइंस, 2030 तक 6G लाने पर होगा फोकस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में 6G को लाने को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को उन्होंने इसे लेकर 'भारत 6G एलाइंस' को लॉन्च किया है। यह एलाइंस (Bhart 6G Alliance) भारत में टेलीकॉम सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी और 6G के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। इस एलाइंस का फोकस भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी को समय से देश में लाने के साथ-साथ दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है।

Bharat6G Alliance will deliberate on various aspects of emerging telecom technologies and platforms in the next decade and enable India to be a front-line contributor in 6G technology and manufacturing by 2030.