टाटा कम्युनिकेशन्स और BSNL ने मिलाया हाथ, कंपनी पूरे भारत में ऑफर करेगी ई-सिम सर्विसेज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Tata Communications ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है ताकि पूरे भारत में eSIM सर्विसेज रोलआउट की जा सकें। टाटा कम्युनिकेशन्स के Move प्लेटफॉर्म से पावर्ड इस इनिशिएटिव के जरिए यूजर्स रिमोटली मोबाइल कनेक्टिविटी एक्टिवेट कर सकेंगे, जिससे फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सुविधा ड्यूल-सिम सपोर्टेड हैंडसेट वाले यूजर्स को eSIM और फिजिकल सिम दोनों साथ में इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। ये इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान लोकल ऑपरेटर्स से कनेक्ट करने में मदद करेगी।

BSNL ई-सिम कंपनी ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्लॉयमेंट का ऐलान किया है ताकि BSNL की नई लॉन्च की गई eSIM सर्विसेज को इंडियन यूजर्स के लिए सपोर्ट किया जा सके। eSIM सर्विसेज टाटा कम्युनिकेशन्स के GSMA-अक्रेडिटेड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म Move से पावर्ड हैं और टाटा कम्युनिकेशन्स कोलैबोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (TCCSPL) के जरिए डिलीवर की जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म BSNL को अपने नेशनवाइड मोबाइल यूजर बेस के लिए eSIM प्रोविजनिंग मैनेज करने की सुविधा देगा।

BSNL की eSIM सर्विस का लॉन्च इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी के लिए एक अहम कदम है। BSNL की eSIMs QR कोड के जरिए 2G/3G/4G सर्विसेज का रिमोट प्रोविजनिंग ऑफर करती हैं, जिससे फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत खत्म हो जाती है। डुअल-सिम डिवाइसेज वाले यूजर्स eSIM और फिजिकल सिम दोनों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए रॉबर्ट रवि ने कहा, 'देशभर में eSIM सर्विस का लॉन्च हमारी नेशनल टेलीकॉम कैपेबिलिटीज में एक स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करता है'। उन्होंने आगे कहा, 'टाटा कम्युनिकेशन्स के मजबूत कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस और फॉरवर्ड-लुकिंग इनोवेशन के साथ हम पूरे भारत के नागरिकों के लिए मोबाइल सर्विसेज की फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे डिजिटल इंडिपेंडेंस को मजबूत करने और भविष्य के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।'

अगस्त में BSNL ने Tamil Nadu सर्कल में eSIM सर्विसेज रोलआउट करना शुरू किया था। eSIM के अलावा, टेलीकॉम ऑपरेटर ने पिछले कुछ महीनों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने और पूरे भारत में सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

कंपनी ने अगस्त में दिल्ली में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया। कंपनी ने डाक विभाग के साथ एक साल का MoU भी साइन किया है ताकि India Post के 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस के विशाल नेटवर्क के जरिए SIM कार्ड बेचे जा सकें और मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज ऑफर की जा सकें।