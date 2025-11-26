फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट के पास बैठे रहे रहने की झंझट खत्म, 1.5-मीटर केबल के साथ नया चार्जर लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Stuffcool ने SoFar नाम का एक 65W GaN फास्ट चार्जर लॉन्च किया है। इसकी खास बात ये है कि इसे एक्सटेंडेड-रीच चार्जिंग के लिए 1.5-मीटर इंटीग्रेटेड पावर केबल के साथ बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि ये मॉडल घर और ऑफिस सेटअप में वॉल-माउंटेड सॉकेट्स से दूर बैठकर चार्ज करने में मदद करता है।

इस चार्जर में एल्युमिनियम एक्सटीरियर और शॉक-रेजिस्टेंट बिल्ड मिलता है। इसका साइज 7.0 × 4.07 × 4.07 cm है और वजन 250 ग्राम है। ये BIS-सर्टिफाइड है, GaN टेक्नोलॉजी यूज करता है और मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट है। SoFar तीन पोर्ट्स के साथ आता है- 2× USB-C और 1× USB-A और ये 65W PD PPS आउटपुट सपोर्ट करता है। ये MacBooks, Windows लैपटॉप्स, iPhones, Google Pixel स्मार्टफोन्स और Samsung डिवाइसेज के साथ कंपैटिबल है और Super Fast Charging 2.0 सपोर्ट ऑफर करता है।