फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट के पास बैठे रहे रहने की झंझट खत्म, 1.5-मीटर केबल के साथ नया चार्जर लॉन्च
Stuffcool ने भारत में अपना नया SoFar 65W GaN फास्ट चार्जर लॉन्च किया है, जो एक लंबी 1.5-मीटर इंटीग्रेटेड केबल के साथ आता है। ये घर और ऑफिस सेटअप में दूर लगे सॉकेट्स से भी आसानी से चार्ज करने का मौका देता है। तीन पोर्ट्स, स्मार्ट पावर मैनेजमेंट, लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक सबको फुल-स्पीड चार्ज करने की क्षमता इसकी खासियत हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Stuffcool ने SoFar नाम का एक 65W GaN फास्ट चार्जर लॉन्च किया है। इसकी खास बात ये है कि इसे एक्सटेंडेड-रीच चार्जिंग के लिए 1.5-मीटर इंटीग्रेटेड पावर केबल के साथ बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि ये मॉडल घर और ऑफिस सेटअप में वॉल-माउंटेड सॉकेट्स से दूर बैठकर चार्ज करने में मदद करता है।
इस चार्जर में एल्युमिनियम एक्सटीरियर और शॉक-रेजिस्टेंट बिल्ड मिलता है। इसका साइज 7.0 × 4.07 × 4.07 cm है और वजन 250 ग्राम है। ये BIS-सर्टिफाइड है, GaN टेक्नोलॉजी यूज करता है और मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट है।
SoFar तीन पोर्ट्स के साथ आता है- 2× USB-C और 1× USB-A और ये 65W PD PPS आउटपुट सपोर्ट करता है। ये MacBooks, Windows लैपटॉप्स, iPhones, Google Pixel स्मार्टफोन्स और Samsung डिवाइसेज के साथ कंपैटिबल है और Super Fast Charging 2.0 सपोर्ट ऑफर करता है।
इस मॉडल में स्मार्ट पावर मैनेजमेंट शामिल है, जो कनेक्टेड डिवाइसेज के हिसाब से आउटपुट को मैनेज करता है। कंपनी के मुताबिक, ये लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और टैबलेट को एक साथ चार्ज करने पर भी एफिशिएंसी कम नहीं होने देता।
Stuffcool SoFar के क्विक स्पेक्स
- चार्जर टाइप: GaN फास्ट चार्जर
- इनपुट: AC 100–240V (50/60Hz), 1.8A
- पोर्ट: 2× USB-C (टाइप-C1 / टाइप-C2), 1× USB-A
- आउटपुट टाइप-C1 / टाइप-C2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A (मैक्स 100W)
- PPS: 5–11V 5A
- आउटपुट USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (मैक्स 18W)
- कंबाइंड आउटपुट टाइप-C1 + टाइप-C2: 65W + 30W (मैक्स 95W)
- कंबाइंड आउटपुट टाइप-C1 + USB-A: 65W + 18W (मैक्स 83W)
- कंबाइंड आउटपुट टाइप-C2 + USB-A: 15W
- कंबाइंड आउटपुट टाइप-C1 + (टाइप-C2 + USB-A): 65W + 15W (मैक्स 80W)
- केबल की लंबाई: 1.5m (फिक्स्ड)
- डायमेंशन: 7.0 × 4.07 × 4.07cm
- वजन: 211g ± 10g
- सर्टिफिकेशन: BIS
- मेड इन: इंडिया
कीमत और उपलब्धता
Stuffcool SoFar 65W GaN charger की कीमत 2,899 रुपये है और ये stuffcool.com और Amazon.in पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।
