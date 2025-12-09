Language
    लॉन्च से पहले ही गड़बड़ाया Starlink: दिखी गलत कीमतें, कंपनी ने खुद बताया कब आएंगे असली प्लान

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:41 AM (IST)

    एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की भारत में लॉन्चिंग से पहले उसकी वेबसाइट लाइव हुई, जिसमें प्लान और हार्डवेयर किट की कीमतें द ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink भारत में जल्द शुरू होने वाली है। भारत में सर्विस शुरू होने से पहले कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट लाइव कर दी है। वेबसाइट शुरू होने के बाद इसके इंटरनेट प्लान, हार्डवेयर किट की कीमत और इसके कुछ फीचर्स भी सामने आए। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर अचानक हलचल मच गई, लेकिन जल्द ही कंपनी ने एक ऐसी पोस्ट की जिससे कई यूजर्स परेशान हो गए।

    Starlink ने नहीं लॉन्च की कोई सर्विस

    दरअसल कंपनी ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि ये सभी दाम नकली थे और एक टेक्निकल गड़बड़ी के कारण अनजाने में लाइव हो गए थे। Starlink की बिजनेस ऑपरेशंस VP लॉरेन ड्रेयर ने सोशल मीडिया पर बताया किया कि Starlink ने अभी भारत में कोई सर्विस लॉन्च नहीं की है, न ही कंपनी फिलहाल कोई ऑर्डर एक्सेप्ट कर रही है।

    उन्होंने यह भी बताया कि वेबसाइट पर दिखी जानकारी 'Placeholder डेटा' थी और यह भारत में इसके असली प्राइस नहीं हैं। इसी के साथ इस गड़बड़ी को तुरंत ठीक कर लिया गया, लेकिन कुछ ही पलों के लिए सामने आए उन दामों ने कीमतों और उपलब्धता को लेकर बहस छेड़ दी है।

    वेबसाइट पर दिखाई दिए थे ये प्लान्स

    वेबसाइट लाइव होने के कुछ टाइम तक एक रेज़िडेंशियल प्लान साइट पर दिखा जिसकी कीमत ₹8,600 प्रति माह और हार्डवेयर किट ₹34,000 में दिखाया गया। किट में Starlink डिश, Wi-Fi राउटर, माउंटिंग इक्विपमेंट, केबल्स शामिल थे। साथ ही प्लान में अनलिमिटेड डेटा, 99.9% अपटाइम और मौसम बदलने पर भी स्टेबल कनेक्टिविटी का दावा दिया गया था।

    इतना ही नहीं इससे लोकेशन-बेस्ड प्राइसिंग के संकेत भी मिले थे, जिससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि Starlink पर्दे के पीछे शहर-वार प्लान टेस्ट कर रहा था। साथ ही यहां बिजनेस प्लान भी दिखाई दिए थे, लेकिन पूरी डिटेल सामने नहीं आई।

    कंपनी ने खुद बताया कब आएंगे असली प्लान

    इसी बीच अब ड्रेयर ने साफ कर दिया कि ये डेटा असली नहीं है, जिसके बाद सवाल फिर वहीं लौट आया कि Starlink भारत में आखिर कब लॉन्च होगा।बता दें कि कंपनी महीनों से तैयारी में जुटी है, लेकिन लॉन्च अभी आखिरी सरकारी मंजूरी पर अटका हुआ है। Starlink की उपलब्धता मैप में भारत अब भी 'पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल' के तौर पर लिस्टेड है। कंपनी का कहना है कि असली प्लान मंजूरी के बाद ही जारी होंगे।

