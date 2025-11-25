Starlink ने यूरोप में पहली बार शुरू किया डायरेक्ट-टू-कॉल सर्विस, यूक्रेन को होगा फायदा
स्टारलिंक ने यूरोप में पहली बार डायरेक्ट-टू-कॉल सर्विस शुरू की है, जिससे सीधे मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी मिलेगी। यूक्रेन को इस सेवा से विशेष लाभ होगा, क्योंकि यह युद्धग्रस्त क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। स्टारलिंक का दावा है कि इससे कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कीवस्टार ने स्टारलिंक के साथ मिलकर डायरेक्ट-टू-सेल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ऐसा करने वाली वह यूरोप की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कंपनी ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी युद्ध के समय ब्लैकआउट और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच लोगों को कनेक्टेड रखेगी। कीवस्टार शुरू में इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने ग्राहकों को SMS की सुविधा ऑफर कर रही है। कंपनी अगले साल तक इसके जरिए वॉयस कॉलिंग और डेटा जैसी सर्विस भी शुरू करने की प्लानिंग कर रही है।
कीवस्टार के CEO ओलेक्सांद्र कोमारोव इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कहा कि यूक्रेन में कनेक्टेड रहने का मतलब सुरक्षित रहना है। यूक्रेन में कीवस्टार के लगभग 22.5 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं।
लंबे समय से खराब हैं नेटवर्क
यूक्रेन में युद्ध के चलते लंबे समय से ब्लैकअआउट के हालात हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में नेटवर्क सिस्टम खस्ताहाल हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। ऐसे में स्टारलिंक और कीवस्टार के बीच हुई पार्टरनशिप के चलते लोग एक-दूसरे कनेक्टेड रह पाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ब्लैकआउट के कारण कई जगहों पर नेटवर्क को ऑनलाइन करने के लिए बैटरी और जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है। ऐसे इलाकों में डायरेक्ट-टू-सेल टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्टफोन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफर की जा रही है। यूक्रेन की सेनाएं भी बैटलफील्ड कम्युनिकेशन और ड्रोन ऑपरेशन के लिए स्टारलिंक टर्मिनल पर ही निर्भर हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन में अभी 50,000 से ज्यादा टर्मिनल एक्टिवेट हैं।
स्टारलिंक अपने लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट सर्विस ऑफर करता है। इस सेवा का इस्तेमाल दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है।
