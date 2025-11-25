Starlink ने यूरोप में पहली बार शुरू किया डायरेक्ट-टू-कॉल सर्विस, यूक्रेन को होगा फायदा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कीवस्टार ने स्टारलिंक के साथ मिलकर डायरेक्ट-टू-सेल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ऐसा करने वाली वह यूरोप की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कंपनी ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी युद्ध के समय ब्लैकआउट और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच लोगों को कनेक्टेड रखेगी। कीवस्टार शुरू में इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने ग्राहकों को SMS की सुविधा ऑफर कर रही है। कंपनी अगले साल तक इसके जरिए वॉयस कॉलिंग और डेटा जैसी सर्विस भी शुरू करने की प्लानिंग कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीवस्टार के CEO ओलेक्सांद्र कोमारोव इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कहा कि यूक्रेन में कनेक्टेड रहने का मतलब सुरक्षित रहना है। यूक्रेन में कीवस्टार के लगभग 22.5 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं। लंबे समय से खराब हैं नेटवर्क यूक्रेन में युद्ध के चलते लंबे समय से ब्लैकअआउट के हालात हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में नेटवर्क सिस्टम खस्ताहाल हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। ऐसे में स्टारलिंक और कीवस्टार के बीच हुई पार्टरनशिप के चलते लोग एक-दूसरे कनेक्टेड रह पाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ब्लैकआउट के कारण कई जगहों पर नेटवर्क को ऑनलाइन करने के लिए बैटरी और जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।