Starlink की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू होने के बहुत करीब, क्या होगी कीमत; मिलेगी कितनी स्पीड?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत के उन दूर-दराज के इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां आज भी तेज इंटरनेट एक सपने से कम नहीं है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक (Starlink) अब भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के बेहद करीब आ गई है। इसे सरकार से लगभग सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। बीते दिनों कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ LoI (लेटर ऑफ इंटेंट) भी साइन किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, सबसे बड़े सवाल ये हैं कि आखिर ये सर्विस कब शुरू होगी, इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे और आपको स्पीड कितनी मिलेगी? आपको बता दें कि इसको लेकर कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। यहां पर आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं।

भारत में कब लॉन्च होगा स्टारलिंक? स्टारलिंक को भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए लगभग सभी अप्रूवल मिल चुके हैं। अब सिर्फ कुछ आखिरी मंजूरियां बाकी हैं, जैसे SATCOM गेटवे के लिए अप्रूवल और जरूरी स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण। इन प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है।

जानकारों का मानना है कि स्टारलिंक की सर्विस का फुल-फ्लेज्ड लॉन्च अब से लगभग तीन से चार महीनों में हो सकता है। इसका मतलब है कि हम दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में स्टारलिंक के शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा कदम होगा जो फाइबर ब्रॉडबैंड की पहुंच से बाहर हैं।

कितना महंगा होगा स्टारलिंक का कनेक्शन? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर जो है कीमत। सैटेलाइट इंटरनेट एक नई और महंगी टेक्नोलॉजी है इसलिए इसकी कीमत आपके मौजूदा ब्रॉडबैंड से ज्यादा होगी। लीक्स के मुताबिक, स्टारलिंक के कनेक्शन के लिए आपको एक बार में सेटअप कॉस्ट के तौर पर 30,000 रुपये या उससे थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इस कॉस्ट में आपको जरूरी हार्डवेयर जैसे डिश एंटीना और राउटर मिलेगा।

इसके बाद, आपको मंथली प्लान लेना होगा। लीक्स की मानें तो, भारत में स्टारलिंक के मंथली प्लान्स 3,300 रुपये से शुरू हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कितनी मिलेगी स्पीड और कौन ले पाएगा कनेक्शन? स्टारलिंक का मुख्य मकसद उन दूर के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना है, और वहां के लिए इसकी स्पीड किसी सपने से कम नहीं होगी। उम्मीद है कि स्टारलिंक भारत में 25Mbps से लेकर 220Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करेगा।