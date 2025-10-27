भारत में कब शुरू होगी Starlink की इंटरनेट सर्विस, जानें लॉन्च टाइमलाइन, कीमत और प्लान
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी को SATCOM और स्पेक्ट्रम आवंटन की मंजूरी का इंतजार है, जिसके 2026 की शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। स्टारलिंक की सेवाएं एयरटेल और जियो से महंगी हो सकती हैं, जिसमें शुरुआती प्लान 25Mbps की स्पीड के साथ 3 हजार रुपये से शुरू हो सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी Starlink भारत में जल्द अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी भारतीय बाजार में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए रेडी है। भारत में भी यूजर्स इसकी सर्विस शुरू होने का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट Starlink का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे लेकर अब तक सामने आई जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
Starlink की सेवाएं भारत में कब शुरू होंगी?
Starlink सैटेलाइट इंटरनेट भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग सभी मंजूरी मिल चुकी हैं। अभी कंपनी को SATCOM (सैटेलाइट कम्युनिकेशन) की मंजूरी और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का इंतजार है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दोनों मंजूरी साल के अंत तक मिल जाएंगी। संभव है कि देश में 2026 की जनवरी या फरवरी में स्टारलिंक अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है।
Starlink की भारत में क्या होगी कीमत?
केंद्र सरकार ने स्टारलिंक पर सैलेटाइट इंटरनेट कनेक्शन पर लिमिट लगाई है। एलन मस्क की कंपनी भारत में 20 लाख कनेक्शन ही दे सकती है। भारत में स्टारलिंक सर्विस के कीमत की बात करें तो यह एयरटेल और जियो के मुकाबले कुछ महंगी हो सकीत है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को एक बार सेटअप करने की कॉस्ट 30 हजार रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही कंपनी के प्लान 3 हजार रुपये से शुरू हो सकते हैं।
Starlink India सैटेलाइट इंटरनेट प्लान
Starlink के सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड भारत में शुरुआती प्लान में 25Mbps होगी। इसके साथ ही टॉप प्लान में कंपनी 225Mbps तक की स्पीड ऑफर कर सकती है। स्टारलिंक की सेवाओं का फायदा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जा रही है।
