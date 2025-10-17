Spotify का दिवाली धमाका, 500 रुपये से कम में मिल रहा एक साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Spotify ने दिवाली के मौके पर यूजर्स के लिए शानदार तोहफा दिया है। कंपनी का कहना है कि दिवाली ऑफर के तहत Spotify का एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मात्र 499 रुपये में मिलेगा। बता दें कि स्पॉटिफाई का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1390 रुपये का है। यानी यूजर्स को सीधे 891 रुपये का फायदा मिल रहा है। अगर आप भी बिना ब्रेक अनलिमिटेड म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो यह ऑफर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

लिमिटेड समय के लिए है ऑफर Spotify का कहना है कि यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। कंपनी की वेबसाइट में लिखा गया है कि यूजर्स इस ऑफर का फायदा 12 नवंबर तक उठा सकते हैं। इसके साथ ही Spotify का यह ऑफर सिर्फ नए यूजर्स के लिए है। इस ऑफर का लाभ वही यूजर्स ले पाएंगे, जिन्होंने अब तक Spotify में अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आप बिना प्रीमियम के स्पॉटिफाई चलाते हैं तो भी इस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह ऑफर पहली बार साइनअप करने वाले यूजर्स को मिलेगा।

Spotify ने पहली बार प्राइस कट ऑफर पेश नहीं किया है। इससे पहले भी कंपनी कई बार इस तरह के ऑफर ला चुकी है। म्यूजिक स्टीमिंग सर्विस कंपनी Spotify की मार्केट में सीधी टक्कर Apple Music और YouTube Music से है। इसके बावजूद स्पॉटिफाई का प्रीमियम सबसे महंगा है। इसके एक महीने की कीमत 139 रुपये प्रतिमाह, 229 रुपये प्रतिमाह फैमली शेयरिंग प्लान की है। वहीं, Apple Music और YouTube Music का मंथली सब्सक्रिप्शन 119 रुपये का है।