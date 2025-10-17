Language
    Spotify का दिवाली धमाका, 500 रुपये से कम में मिल रहा एक साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    Spotify दिवाली के मौके पर वार्षिक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट दे रहा है। अब यह सब्सक्रिप्शन केवल 499 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 1390 रुपये है। यह ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए है और 12 नवंबर तक ही वैध है। स्पॉटिफाई का यह कदम एप्पल म्यूजिक और यूट्यूब म्यूजिक जैसी प्रतिस्पर्धी सेवाओं को टक्कर देने के लिए उठाया गया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Spotify ने दिवाली के मौके पर यूजर्स के लिए शानदार तोहफा दिया है। कंपनी का कहना है कि दिवाली ऑफर के तहत Spotify का एनुअल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मात्र 499 रुपये में मिलेगा। बता दें कि स्पॉटिफाई का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1390 रुपये का है। यानी यूजर्स को सीधे 891 रुपये का फायदा मिल रहा है। अगर आप भी बिना ब्रेक अनलिमिटेड म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो यह ऑफर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

    लिमिटेड समय के लिए है ऑफर

    Spotify का कहना है कि यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। कंपनी की वेबसाइट में लिखा गया है कि यूजर्स इस ऑफर का फायदा 12 नवंबर तक उठा सकते हैं। इसके साथ ही Spotify का यह ऑफर सिर्फ नए यूजर्स के लिए है। इस ऑफर का लाभ वही यूजर्स ले पाएंगे, जिन्होंने अब तक Spotify में अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आप बिना प्रीमियम के स्पॉटिफाई चलाते हैं तो भी इस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह ऑफर पहली बार साइनअप करने वाले यूजर्स को मिलेगा।

    Spotify ने पहली बार प्राइस कट ऑफर पेश नहीं किया है। इससे पहले भी कंपनी कई बार इस तरह के ऑफर ला चुकी है। म्यूजिक स्टीमिंग सर्विस कंपनी Spotify की मार्केट में सीधी टक्कर Apple Music और YouTube Music से है। इसके बावजूद स्पॉटिफाई का प्रीमियम सबसे महंगा है। इसके एक महीने की कीमत 139 रुपये प्रतिमाह, 229 रुपये प्रतिमाह फैमली शेयरिंग प्लान की है। वहीं, Apple Music और YouTube Music का मंथली सब्सक्रिप्शन 119 रुपये का है।

    नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप

    Spotify ने इस ऑफर को नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप के बाद पेश किया है। नेटफ्लिक्स पर स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट वीडियो देखे जा सकते हैं। ये पॉडकास्ट सभी जॉनर जैसे स्पोर्ट्स, कल्चर, लाइफस्टायल, क्राइम के होंगे। ये पॉडकास्ट Spotify Studios और The Ringer के प्रोडक्शन वाले हैं। सबसे पहले यह कंटेंट 2026 में अमेरिका में नेटफ्लिक्स में उपलब्ध होगा। इसके बाद दूसरे देशों में देखने को मिलेगा।

