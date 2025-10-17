Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IRCTC की ऐप-वेबसाइट से कन्फर्म टिकट की डेट बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कैंसिलेशन चार्ज; रेलवे की बड़ी तैयारी

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:08 PM (IST)

    भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिससे यात्री बिना कैंसिलेशन चार्ज दिए अपनी टिकट को अगली तारीख के लिए रिशेड्यूल कर सकेंगे। यह सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल से बुक की गई कन्फर्म टिकटों पर मिलने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को कैंसिलेशन शुल्क से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक फ्लैक्सीबल होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    रेल यात्रियों को लिए नई सर्विस जल्द हो सकती है शुरू

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम लाने की प्लानिंग कर रही है। ये नए नियम रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने को लेकर लाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेल यात्री जल्द ही बिना कैंसिलेशन चार्ज दिए अपने टिकट को अगली तिथि के लिए रिशेड्यूल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 10 जनवरी की टिकट बुक की हैं तो इन टिकट को कैंसिल किए बगैर ही आप इनसे अगली तारीख के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। अभी यात्रियों को टिकट रिशेड्यूल का विकल्प नहीं मिलता है। उन्हें टिकट कैंसिल कर नहीं टिकट बुक करनी पड़ती है। टिकट कैंसिलेशन का चार्ज भी देना पड़ता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल टिकट के रिशेड्यूल का विकल्प इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) पोर्टल से बुक की टिकट पर मिलने की उम्मीद है। टाइम्स नॉउ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट पर मिलेगी। यात्री कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि को बदल पाएंगे और अगर रेल किराये में अंतर होता है तो उन्हें इसका भुगतान करना होगा।

    फ्लैक्सीबल और किफायती होगी रेल यात्रा

    भारतीय रेलवे का यह नियम देशभर के रेल यात्रियों के बड़ी सौगात बन सकता है। इसके साथ ही यह रेल यात्रा को पहले से ज्यादा फ्लैक्सीबल और किफायती बना देगा। कई बार यात्रियों को इमरजेंसी में यात्रा प्लान में बदलाव करना पड़ता है। नया नियम आने से यात्री बिना किसी परेशानी से टिकट को कैंसिल करवाने के बजाया यात्रा तिथि बदल पाएंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रेलवे ट्रेन छूट जाने पर यात्रियों को होने वाले नुकसान को लेकर भी नियम लाने की प्लानिंग कर रहा है।

    50 प्रतिशत तक कैंसिलेशन फीस

    किसी भी कारण से ट्रेन छूट जाने पर अभी यात्रियों को किसी तरह का रिफंड नहीं मिलता है। कई बार यात्री बस, ट्रेन या फ्लाइट के लेट हो जाने के कारण अपनी ट्रेन समय से पकड़ नहीं पाते हैं। इससे उन्हें रिफंड नहीं मिलता है। इतना ही नहीं अगर यात्री अपनी कन्फर्म टिकट यात्रा से ठीक पहले कैंसिल करते हैं तो उन्हें ट्रैवल क्लास और कैंसिलेशन टाइम के आधार पर कैंसिलेशन शुल्क देना पड़ता है। यह शुल्क टिकट के कीमत का 25 से 50 प्रतिशत तक होता है। कुछ स्थिति में तो यात्रियों को रिफंड में कुछ भी नहीं मिलता है।

    भारतीय रेलवे का नया नियम आने के बाद यात्रियों को टिकट कैंसिल नहीं करवाना होगा। वे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से अपने यात्रा तिथि अपडेट कर पाएंगे। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि उन्हें कन्फर्म सीट मिलेगी। यह ट्रेन में मौजूद सीट पर निर्भर करेगा। लेकिन उन्हें अपना कन्फर्म टिकट कैंसिल नहीं करना पड़ेगा और न ही कैंसिलेशन शुल्क देना होगा। रेल यात्री लंबे समय से टिकट को लेकर इस तरह की फ्लैक्सीबल ऑप्शन की मांग कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि यह नियम कब से लागू होंगे। फिलहाल भारतीय रेलवे ने इन नए नियमों को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में मिली बच्ची, बेचने के लिए किया था अपहरण; दिनदहाड़े वारदात को दिया था अंजाम