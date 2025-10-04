Language
    कहानी Spotify फाउंडर की: 13 की उम्र से कमाई, 23 में करोड़पति; फिर डिप्रेशन से उबरकर बनाया करोड़ों का ऐप

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    Spotify के फाउंडर और CEO डेनियल एक (Daniel Ek) जनवरी 2026 से अपनी भूमिका छोड़ने जा रहे हैं। 2006 से कंपनी का नेतृत्व करने वाले डेनियल अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। कभी डिप्रेशन से जूझने के बाद Spotify बनाने वाले डेनियल की कहानी बताती है कि असली सफलता पैसे में नहीं बल्कि अपने पैशन को जीने में है।

    Spotify के फाउंडर और CEO डेनियल अब इस पद को अलविदा कहने वाले हैं।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म Spotify अब करोड़ों लोगों की आदत बन चुका है। लेकिन इसके फाउंडर और CEO डेनियल एक (Daniel Ek) अब इस पद को अलविदा कहने वाले हैं। 2006 से CEO की भूमिका निभा रहे डेनियल 1 जनवरी 2026 से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे। कंपनी अब गुस्ताव सॉडरस्ट्रॉम और एलेक्स द्वारा चलाई जाएगी। दरअसल, डेनियल अब यूरोप की नई टेक और हेल्थ कंपनियों पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक पद या अरबों डॉलर की संपत्ति तक सीमित नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने 13 साल की उम्र में कमाई शुरू की, 23 की उम्र में करोड़पति बन गया और खुद को रिटायर घोषित किया, लेकिन फिर समझा कि पैसा ही जिंदगी का असली मकसद नहीं होता।

    रिटायरमेंट ने दिया डिप्रेशन और फिर मिली जिंदगी की समझ

    उन्होंने 19 साल की उम्र में इंजीनियरिंग शुरू की थी, लेकिन कठिन मैथ्स की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। जल्द ही उन्होंने Advertigo नाम से एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बनाई, जिसे उन्होंने 2006 में 1.25 मिलियन डॉलर में बेच दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। करोड़ों कमाकर उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लग्जरी अपार्टमेंट्स, फरारी और पार्टियों से भरी जिंदगी शुरू हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। कुछ ही महीनों में डेनियल डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने खुद कहा था- 'कोई आपको नहीं सिखाता कि आर्थिक आजादी पाने के बाद क्या करना चाहिए।'

    13 साल की उम्र में वेबसाइट से कमाई शुरू की

    फरवरी 1983 में स्टॉकहोम में जन्मे डेनियल का बचपन बिल्कुल सामान्य था। उनके पिता कार मैकेनिक थे और मां डे-केयर सेंटर में काम करती थीं। संगीत का प्यार उन्हें अपने परिवार से मिला। उनकी दादी ओपेरा सिंगर थीं और दादा जैज़ पियानिस्ट। लेकिन असली लगाव उन्हें कंप्यूटर से था।

    उन्होंने नौ साल की उम्र में C++ सीख ली थी और 13 साल की उम्र में वेबसाइट बनाकर पैसे कमाने लगे थे। 1997 तक कंपनियां उन्हें एक वेबसाइट के 10,000 डॉलर तक देने लगीं। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब को बिजनेस हब में बदल दिया। उन्होंने EK Agency नाम की कंपनी बनाई और 25 छात्रों की टीम तैयार की। वह हर महीने करीब 15,000 डॉलर कमाने लगे। उन्होंने Google में नौकरी के लिए भी कोशिश की, लेकिन डिग्री न होने के कारण रिजेक्ट हो गए।

    म्यूजिक से शुरू हुई दूसरी इनिंग

    जब उन्होंने अपने खालीपन में सोचा, तो पाया कि उनकी जिंदगी में दो चीजें हमेशा साथ रही हैं- म्यूजिक और टेक्नोलॉजी। यहीं से Spotify का बीज पड़ा। उन्होंने 2008 में Tradedoubler के को-फाउंडर मार्टिन के साथ मिलकर Spotify लॉन्च किया। और इस प्लेटफॉर्म ने म्यूजिक सुनने और प्ले करने का तरीका बदल दिया।

    Forbes के मुताबिक, आज उनकी नेटवर्थ करीब 91 हजार करोड़ रुपये है और वह अमीरों की लिस्ट में 401वें स्थान पर हैं। इसके बावजूद वह एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। 2016 में उन्होंने राइटर सोफिया लैवेंडर से शादी की। उनके दो बच्चे हैं। डेनियल की कहानी बताती है कि असली सफलता पैसा नहीं, बल्कि अपने पैशन को जीना है।

