Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sony ने लॉन्च किया 200MP वाला कैमरा, सबसे पहले किस स्मार्टफोन में मिलेगा नया सेंसर?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    Sony ने स्मार्टफोन के लिए LYT-901, 200 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर लॉन्च किया है। यह सैमसंग के सेंसर को टक्कर देगा। इसमें 1/1.12 इंच का इमेजिंग सरफेस और क्वॉड-क्वॉड बेयर मोजेक तकनीक है। यह 4x हार्डवेयर जूम और 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। यह ओप्पो और वीवो के फोन में सबसे पहले आ सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनी ने लॉन्च किया 200MP कैमरा वाला लेंस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Sony ने स्मार्टफोन्स के लिए अपना फ्लैगशिप LYT-901 मोबाइल कैमरा सेंसर लॉन्च कर दिया है। यह कैमरा सेंसर कंपनी का पहला 200 मेगापिक्सल लेंस है। पिछले काफी समय से सोनी के इस इमेज सेंसर के साइज, HDR अप्रोच और जूम मोड के बारे में काफी जानकारी सामने आ रही थी। Sony ने इस 200-मेगापिक्सल कैमरे को खास तौर पर स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया है। इस कैमरा सेंसर की सीधी टक्कर Samsung के 200-मेगापिक्सल सेंसर से होनी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sony LYT-901 की खूबियां

    Sony LYT-901 लेंस की बात करें तो इसमें 1/1.12″ बड़ा इमेजिंग सरफेस दिया गया है, जिसे 0.7μm पिक्सल के साथ पेयर किया गया है। इस सेंसर का आउटपुट 200-मेगापिक्सल है। Sony ने इस इमेज सेंसर को LYTIA सीरीज के लेबल के साथ रिलीज किया है।

    • इमेज सेंसर में सोनी ने पिक्सल ग्रिड के लिए Quad-Quad Bayer mosaic टेक्नीक का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड हार्डवेयर रेमोजेक पाथ के जरिए 2×2 Bayer पैटर्न को पूरा किया है।
    • कंपनी ने सेंसर के इंटरनल रीबेयर सर्किट में AI लॉजिक यूज किया है, जिससे प्रोसेसर के लिए डेंस पिक्सल डेटा को हैंडल करना आसान हो जाता है।
    • HDR के लिए, सोनी ने प्रमुख तरीकों को मर्ज किया है। इस लेंस में Dual Conversion Gain HDR के साथ Hybrid Frame-HDR का यूज किया गया है। इस लेंस की खासियत इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी है।
    • यह सेंसर फोटो के लिए के लिए 2x हार्डवेयर जूम, स्टिल और वीडियो के लिए 4x सेंसर-इन-जूम को हैंडल करता है। 4x जूम पर फोन बिना किसी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल लेंस स्टेप के वर्चुअल टेलीफोटो व्यू की तरह स्ट्रीम कर सकते हैं।

    Sony LYT 901

    सोनी का कहना है कि यह मार्केट में उपलब्ध अकेला ऐसा सेंसर है जो 4x हार्डवेयर जूम और 30fps पर 4K वीडियो कवर करता है। यह सेंसर 4x बिनिंग कॉन्फिगरेशन में 120fps 4K कैप्चर का भी सपोर्ट मिलता है। पिक्सेल-बिन्ड प्रोफाइल में 50-मेगापिक्सल (2×2) और 12.5-मेगापिक्सल (4×4) शामिल हैं, जो रात में कैप्चर करने और हाई-जूम क्रॉप्स को ज्यादा कंपोज्ड दिखाने में मदद करते हैं। इसे स्टेज, शो और एरीना मोमेंट्स के लिए ट्यून किया गया है।

    Oppo और में मिल सकता है Sony LYT-901 सेंसर

    सोनी का 200MP कैमरा लेंस सबसे पहले वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन में देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो मार्च 2026 में लॉन्च होने वाले Oppo Find X9 Ultra में सबसे पहले इस कैमरा लेंस को दिया जा सकता है। इसके साथ ही Vivo X300 Ultra में भी सोनी का यह फ्लैगशिप कैमरा लेंस दिया जा सकता है, जो 2026 के दूसरे क्वार्टर में पेश किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन, Flipkart Black Friday सेल से 24 हजार रुपये कम में खरीदें