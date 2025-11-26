Language
    सस्ता हो गया Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन, Flipkart Black Friday सेल से 24 हजार रुपये कम में खरीदें

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra पर भारी छूट मिल रही है। 24,000 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ, यह फोन 1,05,999 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 200MP का कैमरा है। यह शानदार मौका है फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का।

    फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल: Samsung Galaxy S25 Ultra पर धमाकेदार ऑफर!

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Black Friday सेल शुरू हो चुकी है।इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है। सैमसंग के इस फोन पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ 24,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।

    Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन इस साल की शुरुआत में 1,29,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था।यह फोन शानदार डिजाइन, क्वाड कैमरा, AMOLED डिस्प्ले पैनल और S Pen सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है।यहां हम आपको Flipkart की Black Friday सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Samsung Galaxy S25 Ultra ऑफर डिटेल्स

    Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 20 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 1,09,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है।ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान Flipkart Axis और SBI बैंक के कार्ड पर 4,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस तरह सेसैमसंग के फ्लैगशिप फोन को 1,05,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो सैमसंग के फोन पर और भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यह डिस्काउंट मौजूदा फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगा।

    Samsung Galaxy S25 Ultra की स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन में 6.9-इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है।इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। सैमसंग का यह फोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 12GB तक की रैम के साथ मार्केट में उतारा गया है। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में 5,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

    Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इस फोन में 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन में एडिशनल 10MP 3x टेलीफोटो शूटर लेंस भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इस फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

