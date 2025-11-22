16000 रुपये सस्ता मिल रहा है Samsung का मुड़ने वाला स्मार्टफोन, चेक करें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस में फिलहाल सबसे आगे है। कंपनी हाल में अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन का पहला फैन-एडिशन Galaxy Z Flip 7 FE को लॉन्च किया था। सैमसंग का यह स्मार्टफोन अफोर्डेबल प्राइस पर यूजर्स को फोल्डेबल फोन का एक्सपीरियंस देता है। कंपनी Galaxy Z Flip 7 FE स्मार्टफोन पर दमदार ऑफर दे रही है। अमेजन इंडिया पर इस स्मार्टफोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को करीब 16 हजार रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। यहां हम आपको सैमसंग के अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE डील Samsung Galaxy Z Flip 7 FE स्मार्टफोन को 8GB रैम + 256GB स्टोरेज के साथ भारत में 95,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। अमेजन सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर 6000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 89,999 रुपये हो जाती है।

इसके साथ ही अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। बैंक डिस्काउंट के साथ इस फोन को कुल 16 हजार रुपये की छूट के साथ 79999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज कर और डिस्काउंट ले सकते हैं।