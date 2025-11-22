16000 रुपये सस्ता मिल रहा है Samsung का मुड़ने वाला स्मार्टफोन, चेक करें ऑफर डिटेल्स
सैमसंग के मुड़ने वाले स्मार्टफोन पर भारी छूट मिल रही है। यह फोन अब 16000 रुपये सस्ता उपलब्ध है। यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर सीमित समय के लिए है। इस स्मार्टफोन में मुड़ने वाला डिस्प्ले और शानदार कैमरा जैसे फीचर्स हैं। जल्दी करें और इस अवसर का लाभ उठाएं!
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung फोल्डेबल स्मार्टफोन की रेस में फिलहाल सबसे आगे है। कंपनी हाल में अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन का पहला फैन-एडिशन Galaxy Z Flip 7 FE को लॉन्च किया था। सैमसंग का यह स्मार्टफोन अफोर्डेबल प्राइस पर यूजर्स को फोल्डेबल फोन का एक्सपीरियंस देता है। कंपनी Galaxy Z Flip 7 FE स्मार्टफोन पर दमदार ऑफर दे रही है। अमेजन इंडिया पर इस स्मार्टफोन पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को करीब 16 हजार रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। यहां हम आपको सैमसंग के अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE डील
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE स्मार्टफोन को 8GB रैम + 256GB स्टोरेज के साथ भारत में 95,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। अमेजन सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर 6000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 89,999 रुपये हो जाती है।
इसके साथ ही अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 10000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। बैंक डिस्काउंट के साथ इस फोन को कुल 16 हजार रुपये की छूट के साथ 79999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज कर और डिस्काउंट ले सकते हैं।
Galaxy Z Flip 7 FE स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE स्मार्टफोनमें 6.7-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस फोन में 3.4-इंच Super AMOLED वाला कवर डिस्प्ले दिया गया है। सैमसंग का यह फोल्डेबल फोन Exynos 2400 चिपसेट मिलेगा, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। सैमसंग ने इस फोन में 4,000 mAh की बैटरी दी है।
फोटोग्राफी की बात करें तो Galaxy Z Flip 7 FE में 50MP का वाइड लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंटअप दिया गया है। फ्रंट के लिए फोन में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।
