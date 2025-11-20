Language
    भारत में जल्द लॉन्च होगा Samsung का ये नया टैबलेट, मिलेगा 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    Samsung ने कन्फर्म किया है कि Galaxy Tab A11+ भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। ये टैबलेट ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च हो चुका है और MediaTek MT8775 चिपसेट, 11-इंच डिस्प्ले, One UI 8.0 और 7,040mAh बैटरी के साथ आता है। सितंबर में ग्लोबली लॉन्च किए गए इस टैबलेट में Google Gemini, Circle to Search और Solve Math जैसे AI फीचर्स का भी सपोर्ट है। 

    Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में इस महीने लॉन्च होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में जल्द लॉन्च होगा और ये टैबलेट MediaTek MT8775 चिपसेट के साथ आएगा। ये Galaxy A सीरीज का नया टैबलेट है, जिसे सितंबर में कुछ ग्लोबल मार्केट्स में जारी किया गया था। इसमें 11-इंच का डिस्प्ले, One UI 8.0 इंटरफेस और 7,040mAh बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Galaxy Tab A11+ में कई AI फीचर्स भी शामिल हैं। इसमें 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है।

    Samsung Galaxy Tab A11+ की भारत में उपलब्धता

    Samsung ने गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि Galaxy Tab A11+ भारत में इसी महीने लॉन्च होगा। ये देश में 6GB + 128GB और 8GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा।

    Samsung Galaxy Tab A11+ को लेकर कंफर्म किया गया कि ये 4nm MediaTek MT8775 प्रोसेसर के साथ आएगा और ये 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट करेगा। टैबलेट में Google Gemini और Circle to Search फीचर भी होंगे। Samsung Notes ऐप में Solve Math फीचर भी मिलेगा।

    Samsung Galaxy Tab A11+ की भारत में संभावित कीमत

    Galaxy Tab A11+ की ग्लोबल कीमत UK में 128GB के लिए EUR 329 (लगभग 33,000 रुपये) और 256GB के लिए EUR 389 (लगभग 39,000 रुपये) है। भारतीय वेरिएंट की कीमत भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है।

    Samsung Galaxy Tab A11+ स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy Tab A11+ का ग्लोबल वेरिएंट One UI 8 इंटरफेस पर चलता है, जो Android 16 बेस्ड है। Samsung इस टैबलेट को सात जनरेशन के Android और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रहा है। इसमें 11-इंच WUXGA डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है। रियर में 8-मेगापिक्सल कैमरा ऑटोफोकस के साथ है और फ्रंट में 5-मेगापिक्सल कैमरा सेल्फी और वीडियो चैट के लिए है।

    Galaxy Tab A11+ DeX मोड भी सपोर्ट करता है। इसमें 7,040mAh की बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। टैबलेट में Dolby Atmos सपोर्ट के साथ क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स हैं।

