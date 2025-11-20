भारत में जल्द लॉन्च होगा Samsung का ये नया टैबलेट, मिलेगा 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में जल्द लॉन्च होगा और ये टैबलेट MediaTek MT8775 चिपसेट के साथ आएगा। ये Galaxy A सीरीज का नया टैबलेट है, जिसे सितंबर में कुछ ग्लोबल मार्केट्स में जारी किया गया था। इसमें 11-इंच का डिस्प्ले, One UI 8.0 इंटरफेस और 7,040mAh बैटरी मिलती है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Galaxy Tab A11+ में कई AI फीचर्स भी शामिल हैं। इसमें 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलता है।

Samsung Galaxy Tab A11+ की भारत में उपलब्धता Samsung ने गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि Galaxy Tab A11+ भारत में इसी महीने लॉन्च होगा। ये देश में 6GB + 128GB और 8GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। Samsung Galaxy Tab A11+ को लेकर कंफर्म किया गया कि ये 4nm MediaTek MT8775 प्रोसेसर के साथ आएगा और ये 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट करेगा। टैबलेट में Google Gemini और Circle to Search फीचर भी होंगे। Samsung Notes ऐप में Solve Math फीचर भी मिलेगा।