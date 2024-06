Facebook और Instagram पर मिलने वाली ये सर्विस X पर नहीं रहेगी Free, कंपनी कर रही पैसा वसूलने की तैयारी

कंपनी ने एक नई सर्विस को सब्सक्रिप्शन में जोड़ने को लेकर खुद ऑफिशियल एक्स हैंडल से जानकारी दी है। कंपनी के इस पोस्ट में साफ कहा गया है कि बहुत जल्द केवल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ही लाइवस्ट्रीमिंग की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

⏩Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU— Live (@Live) June 21, 2024