X पर अडल्ट और वॉयलेंट कंटेंट शेयर करने के बदले नियम, नई पॉलिसी के साथ इन बातों का रखना होगा अब खास ध्यान

इस पोस्ट के साथ जानकारी दी गई है कि अडल्ट और वॉयलेंट कंटेंट के लिए पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी के साथ प्लेटफॉर्म के नियमों को लेकर क्लैरिटी और ट्रांसपैरेंसी बनी रहेगी।

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.

Adult…— Safety (@Safety) June 3, 2024