Cloudflare Down: ChatGPT और X जैसी वेबसाइट डाउन, दुनियाभर के यूजर्स नहीं कर पा रहे इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर का सर्वर डाउन होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके डाउन होने के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही एआई प्लेटफॉर्म ChatGPT और दूसरी वेबसाइट भी ठप हैं। ऑनलाइन फोटो एडिट करने की सुविधा देने वाला प्लेटफॉर्म Canva भी काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट पर हजारों यूजर्स इन सर्विस को यूज न कर पाने की शिकायत कर रहे हैं।

भारत समेत दुनियाभर के लोगों क्लाउडफ्येर आउटेज के चलते ऑनलाइन सर्विसेज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने के साथ इनमें कंटेंट देखने या लॉगइन और साइन-अप करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही वेबसाइट डाउन होने की रिपोर्ट दिखाने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी ठीक से काम नहीं कर रही है।

कौन-कौन सी वेबसाइट हुई प्रभावित क्लाउड फ्लेयर के डाउन होने से X के साथ ChatGPT, bet365, League of Legends और दूसरी कई बड़ी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। ऊपर हम Down Detector का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जो ठप हैं। इसमें AWS भी दिख रहा है। संभव है कि यह क्लाउड फ्लेयर आउटेज के कारण नहीं है। AWS की सेवाएं ठीक काम कर रही हैं।

कैसे शुरू हुई समस्या? The Independent की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट पर यह समस्या इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्वाउडफेयर के सर्वर आउटेज के चलते शुरू हुई। भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत शाम 5.15 बजे से हुई। शुरुआत में कुछ वेबसाइट रिस्टार्ट होने में ज्यादा समय ले रही थी। इसके बाद क्वाउडफेयर ने बताया कि उनके सर्वर में कुछ टेक्नीकल ग्लिच के कारण कुछ वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही हैं। क्वाउड फेयर का कहना है कि वे प्रॉब्लम की जांच कर रहे हैं।

कुछ वेबसाइट्स फिर से हुई स्टार्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अब ठीक से काम करने लगा है। अब यह ठीक से लोड हो रहा है और यूजर्स को इस्तेमाल करने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। संभव है कि क्लाउडफेयर ने इस टेक्नीकल ग्लिच को फिक्स करने पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वे कुछ टूल्स को रिकवर कर चुका है और इस प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व कर देगा।