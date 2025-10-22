Language
    AWS आउटेज से मिला सबक, भारत को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की है जरूरत

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:51 PM (IST)

    अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में तकनीकी खराबी के कारण कई वेबसाइटें और ऐप्स प्रभावित हुए। स्नैपचैट, रेडिट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म घंटों तक बंद रहे। उत्तरी वर्जीनिया स्थित AWS के डेटा सेंटर में DNS त्रुटि के कारण यह समस्या आई। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों को सारा डेटा एक जगह नहीं रखना चाहिए। भारत को अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) को इंटरनेट की रीढ़ कहा जाता है। इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को दुनियाभर की बड़ी-बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसी पर बड़ी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स के सर्वर चलते हैं। अगर इसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आती दुनियाभर में इंटरनेट थम जाता है। कुछ ऐसा ही बीते सोमवार को भी देखने को मिला। AWS में में आई तकनीकि दिक्कत के चलते हजारों वेबसाइट नहीं चलीं और लाखों यूजर्स प्रभावित हुए।

    AWS आउटेज के चलते Snapchat, Reddit, Canva, Roblox, Fortnite, Lloyds Bank और Halifax जैसे बड़े प्लेटफॉर्म घंटों तक बंद रहे। जब यूजर्स इन्हें ओपन कर रहे थे तो उन्हें DNS (Domain Name System) एरर का मैसेज देखने को मिल रहा था। इस आउटेज का असर ग्लोबल स्तर पर देखने को मिला।

    AWS क्यों ठप हुआ?

    सोमवार को नॉर्दर्न वर्जीनिया में स्थित AWS के डेटा सेंटर में तकनीकी खामियां देखने को मिली, जिससे DNS एरर हो गया। DNS इंटरनेट का नेविगेशन सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि कौन-सी वेबसाइट या सर्विर का सर्वर कहां स्थित है। इस तकनीकी दिक्कत के चलते डीएनएस प्रभावित हो गया, जिसके चलते यूजर्स ऐप्स और वेबसाइट में यूजर्स पहुंच नहीं पा रहे थे। AWS का कहना था कि इस समस्या का साइबर अटैक से कोई संबंध नहीं है।

    इस आउटेज के सबक?

    टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि यह दुनियाभर की टेक कंपनियों के लिए एक सबक है। कंपनियों को अपना सारा डेटा और सर्विस एक जगह पर रखना जोखिम भरा है। जैसा कि हमने पहले बताया अधिकांश कंपनियों का डेटा और सर्वर AWS पर मौजूद है। इस आउटेज के चलते लाखों लोग प्रभावित हुए।

    AWS सर्वर मैनेजमेंट के मामले में बड़ी कंपनियों में शुमार है। इसकी सीधी टक्कर माइक्रोसॉफ्ट की Azure और Google Cloud से है। हालांकि, IBM, Alibaba Cloud और Stackit जैसी कंपनियां छोटी हैं।

    भारत की कई बड़ी कंपनियां और सरकारी सेवाएं अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए AWS का इस्तेमाल करते हैं। इस आउटेज के बाद यह जरूरी हो गया है कि भारत जैसे देश को अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत करने की जरूरत है। भारत पिछले काफी समय से डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत डेटा लोकलाइजेशन पर काम कर रही है। ऐसे में विदेशी सर्वर पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है।

