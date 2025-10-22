Language
    Air Purifier खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, तो इन बातों को बिलकुल भी न करें नजरअंदाज

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:05 AM (IST)

    सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण एयर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है। खरीदते समय प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, कमरे का साइज, CADR रेटिंग, शोर स्तर और ऊर्जा दक्षता जैसे कारकों पर ध्यान देना चाहिए। HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाले मॉडल बेहतर होते हैं। आसान फिल्टर रिप्लेसमेंट और स्मार्ट फीचर्स वाले प्यूरीफायर सुविधाजनक होते हैं। भरोसेमंद ब्रांड और ग्राहक समीक्षाओं पर भी ध्यान दें।

    Hero Image

    एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की शुरुआत के साथ उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ जाता है। इसकी वजह से एयर क्वालिटी  बेहद खतरनाक हो जाती है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर बेहद जरूरी डिवाइस हो चुका है। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने की प्लनिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके डिजाइन या कीमत से फैसला न करें। यहां हम आपको Air Purifier खरीदने से किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

    एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

    Purification Technology

    एयर प्यूरीफायर में सबसे जरूरी फिल्टर टेक्नोलॉजी है, जिसमें आम तौर पर तीन से चार लेयर होती हैं।

    Pre-Filter: यह बड़े पार्टिकल्स जैसे धूल, पालतू जानवरों के बाल या परागकण (pollen) को फिल्टर करता है।

    HEPA Filter: High Efficiency Particulate Air फिल्टर बेहद छोटे कणों को रोकता है।

    Gas या Activated Carbon Filter: यह घर में मौजूद गंध, धुआं और दूसरी हानिकारक गैसों को दूर करने में मदद करता है।

    Ionizer Filter: यह हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स को Neutralize करके हवा को और क्लीन करता है।

    कवरेज एरिया

    एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले कमरे का साइज पता कर लें। अगर आपके रूम का साइज बड़ा है तो छोटा एयर प्यूरीफायर अच्छे से हवा साफ नहीं करेगा। इसके साथ ही यह बिजली की खपत भी बढ़ाएगा। ऐसे में एयर प्यूरीफायर का सलेक्शन कमरे के साइज के हिसाब से करें।

    Clean Air Delivery Rate (CADR)

    एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले CADR रेटिंग जरूर चेक करें। इस रेटिंग से पता चलता है कि एयर प्यूरीफायर कितनी जल्दी हवा को साफ करता है। CADR रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, एयर प्यूरीफायर उतनी जल्दी और अच्छी तरह से हवा फिल्टर करेगा।

    Noise Level

    अगर आप बेडरूम के लिए प्यूरीफायर खरीद रहे हैं तो नॉइस लेवल पर जरूर ध्यान दें। आज कल कई मॉडल में साइलेंट मोड भी मिलता है। एयर प्यूरीफायर लो-नॉइस वाला ही चुने इससें रात में चलाने के दौरान भी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी।

    Energy Efficiency

    एयर प्यूरीफायर दिनभर ऑन रहते हैं। ऐसे आपको एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल का चुनाव करना चाहिए, जिससे पावर खपत कम हो। इससे आप बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं।

    आसान Filter Replacement

    एयर प्यूरीफायर की परफॉर्मेंस उसमें लगे फिल्टर पर निर्भर करती है। इन्हें समय-समय पर बदलना और क्लीन करना होता है। ऐसे में ऐसे मॉडल का चुनाव करें, जिसमें फिल्टर बदलना आसान हो।

    स्मार्ट फीचर्स

    एयर प्यूरीफायर के स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इनमें Wi-Fi Connectivity, App Control और Air Quality Indicator जैसे फीचर कुछ एडवांस मॉडल में मिलते हैं। इससे आप फोन से प्यूरीफायर ऑन-ऑफ कर सकते हैं, एयर क्वालिटी देख सकते हैं। इसके साथ ही फिल्टर की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

    एयर प्यूरीफायर खरीदते समय ऊपर बताई बातों के अलावा आपके एक और बात का ध्यान रखना है। प्यूरीफायर का डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का होना चाहिए, जिससे आप इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने से पहले कस्टमर रिव्यू जरूर पढ़ें। हमारी सलाह रहेगी की आप वारंटी और सर्विस सपोर्ट के लिए भरोसेमंद ब्रांड का ही चुनाव करें।

