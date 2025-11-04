Reddit down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ठप, दुनियाभर में यूजर्स को हो रही दिक्कत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit यूजर्स आउटेज का सामने कर रहे हैं। रेडिट में यह प्रोब्लम अमेरिका और भारत समेत कई देशों के यूजर्स को हो रही है। कंपनी का कहना है कि वह इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। Downdetector के मुताबिक, अब तक करीब 20 हजार से ज्यादा अमेरिकन यूजर्स आउटेज रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही भारत में करीब 521 यूजर्स ने आउटेज रिपोर्ट किया है।

रेडिट का बयान रेडिट ने यूजर्स को आ रही समस्या को स्वीकार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बयान जारी करते हुए कहा कि इसे ठीक करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। रेडिट ने अपनी वेबसाइट के स्टेटस सेक्शन में अपडेट किया है कि उन्होंने समस्या का पता लगा लिया है और जल्द ही यह फिक्स हो जाएगा।