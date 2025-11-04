Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Reddit down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ठप, दुनियाभर में यूजर्स को हो रही दिक्कत

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट को अमेरिका और भारत समेत कई देशों में आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी इस समस्या को ठीक करने में जुटी है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, हजारों अमेरिकी और सैकड़ों भारतीय यूजर्स ने आउटेज की रिपोर्ट की है। रेडिट ने समस्या स्वीकार करते हुए जल्द समाधान का वादा किया है। हाल ही में AWS और माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर नेटवर्क में भी आउटेज देखने को मिला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit यूजर्स आउटेज का सामने कर रहे हैं। रेडिट में यह प्रोब्लम अमेरिका और भारत समेत कई देशों के यूजर्स को हो रही है। कंपनी का कहना है कि वह इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। Downdetector के मुताबिक, अब तक करीब 20 हजार से ज्यादा अमेरिकन यूजर्स आउटेज रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही भारत में करीब 521 यूजर्स ने आउटेज रिपोर्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेडिट का बयान

    रेडिट ने यूजर्स को आ रही समस्या को स्वीकार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बयान जारी करते हुए कहा कि इसे ठीक करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। रेडिट ने अपनी वेबसाइट के स्टेटस सेक्शन में अपडेट किया है कि उन्होंने समस्या का पता लगा लिया है और जल्द ही यह फिक्स हो जाएगा।

    reddit down

    AWS और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज

    रेडिट में आउटेज से ठीक कुछ दिनों पहले अमेजन वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क में गड़बड़ी देखने को मिली थी। AWS में खामी के चलते भी रेडिट को आउटेज का सामना करना पड़ा था। उस वक्त रेडिट के साथ-साथ AWS के दूसरे क्लाइंट्स भी प्रभावित हुए था। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर नेटवर्क में भी पिछले हफ्ते आउटेज देखने को मिला था। पिछले कुछ समय से दिग्गज टेक कंपनियों के सर्वर में गड़बड़ी देखने को मिली है, जिनसे यूजर्स प्रभावित हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- AWS आउटेज से मिला सबक, भारत को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की है जरूरत