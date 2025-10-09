Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ भारत में सबसे पहले लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन, नवंबर में होगी एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने कुछ दिनों पहले ही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेस के साथ Xiaomi 17, 17 Pro, और 17 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। ये स्मार्टफोन सबसे पहले चीन में लॉन्च किए गए हैं। अब चाइनीज मार्केट के बाहर क्वालकॉम के इस लेटेस्ट चिप के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने की दौड़ शुरू हो गई है। इस चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro, OnePlus 15, और iQOO 15 का नाम शामिल है। अब एक रिपोर्ट में Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के बारे में जानकारी सामने आई है।

Realme GT 8 Pro की संभावित लॉन्च डेट 91mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक Realme जल्द ही भारत में क्वालकॉम के फ्लैगशिप चिपसेट वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन 10 से 20 नवंबर के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह फोन 11 नवंबर को भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। वहीं, OnePlus के अपकमिंग फ्लैगशिप OnePlus 15 को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह फोन 13 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। ऐसे में रियलमी भी अपना फ्लैगशिप फोन लॉन्च नवंबर में कभी भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

अपकमिंग Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर यह रिपोर्ट सही हुई, तो कंपनी इस महीने के अंत तक इसे टीज करना शुरू कर सकती है। रियलमी के बारे में बताया जा रहा है कि कंपनी इस माह के अंत तक चीन में Realme GT 8 और GT 8 Pro दो स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फोन के प्रो मॉडल का चिपसेट पहले ही कन्फर्म है। स्टेंडर्ड वर्जन में पिछले साल का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जा सकता है। Realme GT 8 के ग्लोबल लॉन्च को लेकर जानकारी नहीं है।