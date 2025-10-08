Language
    Realme 15 Pro का गेम ऑफ़ थ्रोन्स एडिशन हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    Realme ने Realme 15 Pro का 'गेम ऑफ थ्रोन्स' एडिशन लॉन्च किया है। इस फोन का डिजाइन लोकप्रिय सीरीज से प्रेरित है, जिसमें वेस्टेरोस-प्रेरित डिजाइन और कस्टम पैकेजिंग शामिल है। फोन में गोल्डन टार्गेयन सिंबल, रंग बदलने वाला रियर पैनल और फायर-आइस थीम है। स्पेशल बॉक्स में घरों के सिंबल और किरदारों के स्टीकर हैं। 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले इस एडिशन की कीमत 44,999 रुपये है।

    Realme 15 Pro Game of Thrones एडिशन हुआ लॉन्च

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने Realme 15 Pro स्मार्टफोन का स्पेशल Game of Thrones एडिशन लॉन्च किया है। इस फोन का डिजाइन पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित है। रियलमी के इस स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन में यूजर्स को Westeros-से प्ररित डिजाइन के साथ, कस्टम पैकेजिंग मिलती है। इसके साथ ही इस फोन में स्पेशल थीम भी दी गई है, जो वेब सीरीज से मिलती है। यहां हम आपको रियलमी के इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Realme 15 Pro Game of Thrones एडिशन की खूबियां

    रियलमी के स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन का डिजाइन Game of Thrones से प्रेरित है। इस फोन में यूजर्स को गोल्डन टार्गेयन सिंबल मिलता है। इसके साथ ही फोन के एज और कैमरा मॉड्यूल में गोल्डन फ्रेम और ड्रेगन के पंजे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही फोन का रियर पैनल कलर चेंज करता है, जो ब्लैक से डार्क रेड में कन्वर्ट होता है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके यूआई में भी चेंज किया है। यूजर्स को फायर और आईस इन्स्पायर्ड थीम भी मिलती है।

    Realme New Phone

    ये थीम कस्टमाइजेबल हैं, जिन्हें एआई की मदद से यूजर्स एडिट कर सकते हैं। Realme 15 Pro का Game of Thrones एडिशन स्पेशल बॉक्स के साथ आता है। इस वेब सीरीज के फैन्स के लिए यह बॉक्स कलेक्टिव आइटम है। इस बॉक्स में प्रमुख 9 घरों के सिंबल भी देखने को मिलते हैं। बॉक्स के अंदर एक छोटा-सा सिंहासन भी दिया गया है। इसके साथ ही एक Westeros का मैप मिलता है, जिसमें टार्गेरयन हाउस और स्टार्क हाउस दिखाया गया है। इसके साथ ही कुछ कलेक्टिव पोस्टकार्ड और सिंबल के साथ प्रमुख किरदारों के स्टीकर भी दिए गए हैं।

    Realme 15 Pro की कीमत

    Realme 15 Pro का Game of Thrones एडिशन को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन का 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल को 44,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 5000 यूनिट तैयार किए गए हैं।

