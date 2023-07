Instagram जैसा होगा अब TikTok का इस्तेमाल, यूजर्स को मिलेगा ये मजेदार फीचर

TikTok is adding the ability to share text based posts with music and stickers like Instagram शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर यूजर्स का एक्सपीरियंस मेटा के पॉपुलर ऐप इंस्टाग्राम जैसा होने जा रहा है। टिकटॉक अपने यूजर्स के लिए एक नए फीचर को पेश कर रहा है। टिकटॉक का नया फीचर यूजर्स के लिए ठीक इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह काम करेगा।