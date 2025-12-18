शाश्वत शर्मा बने Airtel इंडिया के MD और CEO, 1 जनवरी से संभालेंगे कमान
भारती एयरटेल ने गुरुवार को कहा कि शाश्वत शर्मा, जो अभी CEO डेजिग्नेट हैं, 1 जनवरी, 2026 से टेलीकॉम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पद संभालने के ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारती एयरटेल लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि शाश्वत शर्मा (Shashwat Sharma) 1 जनवरी से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर गोपाल विट्टल (Gopal Vittal) की जगह लेंगे।
विट्टल उसी तारीख से भारती एयरटेल में एग्जीक्यूटिव VC का पद संभालेंगे। एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने अखिल गर्ग (Akhil Garg) को भारती एयरटेल इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नियुक्त किया है। टेलीकॉम कंपनी ने सौमेन रे (Soumen Ray) की ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की भी पुष्टि की है।
शाश्वत शर्मा, जो अभी भारती एयरटेल लिमिटेड में चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2026 को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।
कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में इस पद की तैयारी के लिए शर्मा को CEO-डेजिग्नेट नियुक्त किया था। CEO डेजिग्नेट के तौर पर, शर्मा पूरे एंड-टू-एंड कंज्यूमर बिजनेस के लिए जिम्मेदार थे। गोपाल विट्टल ने भी अक्टूबर में शर्मा को पद संभालने के लिए मेंटरिंग और ग्रूमिंग देना शुरू कर दिया था।
विट्टल ने एक दशक से ज्यादा समय तक एयरटेल को MD और CEO के तौर पर लीड किया है और इस दौरान कंपनी ने मोबाइल, B2B, होम ब्रॉडबैंड, DTH और डिजिटल सेवाओं में बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बनाया है। मोबाइल सेक्टर में, विट्टल के नेतृत्व में एयरटेल का रेवेन्यू शेयर 30% से बढ़कर 40% हो गया है।
कंपनी की पिछली रिलीज के मुताबिक, विट्टल की नई भूमिका के हिस्से के रूप में, वह पूरे ग्रुप में टेलीकॉम से जुड़ी व्यापक जिम्मेदारियां संभालेंगे। भारती नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर, विट्टल रणनीतिक मार्गदर्शन देने के लिए एयरटेल अफ्रीका Plc के बोर्ड में शामिल होंगे।
इसके अलावा, वह नेटवर्क स्ट्रैटेजी, डिजिटल और टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट और टैलेंट जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में ग्रुप सिनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
