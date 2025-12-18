शाश्वत शर्मा बने Airtel इंडिया के MD और CEO, 1 जनवरी से संभालेंगे कमान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारती एयरटेल लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि शाश्वत शर्मा (Shashwat Sharma) 1 जनवरी से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर गोपाल विट्टल (Gopal Vittal) की जगह लेंगे। विट्टल उसी तारीख से भारती एयरटेल में एग्जीक्यूटिव VC का पद संभालेंगे। एक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने अखिल गर्ग (Akhil Garg) को भारती एयरटेल इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी नियुक्त किया है। टेलीकॉम कंपनी ने सौमेन रे (Soumen Ray) की ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की भी पुष्टि की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाश्वत शर्मा, जो अभी भारती एयरटेल लिमिटेड में चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2026 को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में इस पद की तैयारी के लिए शर्मा को CEO-डेजिग्नेट नियुक्त किया था। CEO डेजिग्नेट के तौर पर, शर्मा पूरे एंड-टू-एंड कंज्यूमर बिजनेस के लिए जिम्मेदार थे। गोपाल विट्टल ने भी अक्टूबर में शर्मा को पद संभालने के लिए मेंटरिंग और ग्रूमिंग देना शुरू कर दिया था।

विट्टल ने एक दशक से ज्यादा समय तक एयरटेल को MD और CEO के तौर पर लीड किया है और इस दौरान कंपनी ने मोबाइल, B2B, होम ब्रॉडबैंड, DTH और डिजिटल सेवाओं में बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बनाया है। मोबाइल सेक्टर में, विट्टल के नेतृत्व में एयरटेल का रेवेन्यू शेयर 30% से बढ़कर 40% हो गया है।