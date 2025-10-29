Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब Samsung स्मार्टफोन से कंट्रोल होंगी Mahindra की ये कारें, शेयर भी हो सकेगी चाबी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    Samsung ने भारत में Mahindra की Electric Origin SUVs के लिए Digital Car Key सपोर्ट लॉन्च किया है। अब Galaxy यूजर्स Samsung Wallet की मदद से Mahindra XEV 9e और BE 6 SUVs को बिना फिजिकल चाबी के लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे। Mahindra इस इंटीग्रेशन को अपनाने वाला पहला इंडियन ऑटोमेकर बन गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Mahindra Electric Origin SUVs में Samsung Digital Car Key सपोर्ट मिलेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने भारत में Mahindra की Electric Origin SUVs के लिए Digital Car Key सपोर्ट रोलआउट किया है। ये फीचर Samsung Wallet के जरिए Galaxy यूजर्स को बिना फिजिकल चाबी के Mahindra की चुनिंदा कारों को एक्सेस और कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इस लॉन्च के साथ, Mahindra पहली भारतीय ऑटो कंपनी बन गई है जिसने Samsung की Digital Car Key इंटीग्रेशन को अपनाया है। ये फीचर Mahindra XEV 9e और BE 6 ड्राइवर्स को अपने Galaxy स्मार्टफोन से व्हीकल को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट करने की सुविधा देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mahindra eSUVs के साथ इंटीग्रेशन

    Digital Car Key फीचर Samsung Wallet में मौजूद है और ये सपोर्टेड Galaxy फोन्स पर चलता है। एक बार व्हीकल से पेयर होने के बाद, स्मार्टफोन ही एक्सेस की प्राइमरी एक्सेस पॉइंट बन जाता है। यूजर्स अपनी डिजिटल चाबी को सीमित समय के लिए दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और जब चाहें एक्सेस को कैंसल भी कर सकते हैं। Mahindra और Samsung ने बताया कि ये इंटीग्रेशन Mahindra Electric Automobile Ltd. के Electric Origin पोर्टफोलियो पर केंद्रित है।

    सिक्योरिटी और कंट्रोल्स

    अगर कोई डिवाइस जिसमें एक्टिव Digital Car Key सेव है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ओनर Samsung Find सर्विस के जरिए डिवाइस को रिमोटली लॉक या उसके डेटा, जिसमें Digital Car Key शामिल है, डिलीट कर सकते हैं। सिस्टम में बायोमेट्रिक या PIN जैसे ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं ताकि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकें। Samsung Wallet, Samsung Knox सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है और ये चाबियों, पेमेंट क्रेडेंशियल्स और IDs को एक जगह मैनेज करता है।

    Galaxy ईकोसिस्टम और सर्विस स्कोप

    Samsung ने कहा कि ये रोलआउट Galaxy ईकोसिस्टम के तहत कनेक्टेड मोबिलिटी एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करने की रणनीति का हिस्सा है। Mahindra का कहना है कि ये इंटीग्रेशन eSUV यूजर्स के लिए डेली कन्वीनियंस को और आसान बनाएगा। Digital Car Key फीचर, Samsung Wallet के डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट और एक्सेस सॉल्यूशन्स पोर्टफोलियो में एक नया एडिशन है, जो कम्पैटिबल डिवाइसेस पर कॉन्टैक्टलेस यूज के साथ काम करता है।

    ये फीचर भारत में 29 अक्टूबर 2025 से रोलआउट होना शुरू हो रहा है और फिलहाल ये केवल Galaxy यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास कम्पैटिबल Mahindra Electric Origin SUVs हैं। आगे चलकर कंपनी और मॉडलों के लिए सपोर्ट जोड़ सकती है।

    यह भी पढ़ें: Realme के 5,800mAh बैटरी वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, 120W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी