अब Samsung स्मार्टफोन से कंट्रोल होंगी Mahindra की ये कारें, शेयर भी हो सकेगी चाबी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने भारत में Mahindra की Electric Origin SUVs के लिए Digital Car Key सपोर्ट रोलआउट किया है। ये फीचर Samsung Wallet के जरिए Galaxy यूजर्स को बिना फिजिकल चाबी के Mahindra की चुनिंदा कारों को एक्सेस और कंट्रोल करने की सुविधा देता है। इस लॉन्च के साथ, Mahindra पहली भारतीय ऑटो कंपनी बन गई है जिसने Samsung की Digital Car Key इंटीग्रेशन को अपनाया है। ये फीचर Mahindra XEV 9e और BE 6 ड्राइवर्स को अपने Galaxy स्मार्टफोन से व्हीकल को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट करने की सुविधा देता है।

Mahindra eSUVs के साथ इंटीग्रेशन Digital Car Key फीचर Samsung Wallet में मौजूद है और ये सपोर्टेड Galaxy फोन्स पर चलता है। एक बार व्हीकल से पेयर होने के बाद, स्मार्टफोन ही एक्सेस की प्राइमरी एक्सेस पॉइंट बन जाता है। यूजर्स अपनी डिजिटल चाबी को सीमित समय के लिए दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और जब चाहें एक्सेस को कैंसल भी कर सकते हैं। Mahindra और Samsung ने बताया कि ये इंटीग्रेशन Mahindra Electric Automobile Ltd. के Electric Origin पोर्टफोलियो पर केंद्रित है।

सिक्योरिटी और कंट्रोल्स अगर कोई डिवाइस जिसमें एक्टिव Digital Car Key सेव है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ओनर Samsung Find सर्विस के जरिए डिवाइस को रिमोटली लॉक या उसके डेटा, जिसमें Digital Car Key शामिल है, डिलीट कर सकते हैं। सिस्टम में बायोमेट्रिक या PIN जैसे ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं ताकि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकें। Samsung Wallet, Samsung Knox सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है और ये चाबियों, पेमेंट क्रेडेंशियल्स और IDs को एक जगह मैनेज करता है।

Galaxy ईकोसिस्टम और सर्विस स्कोप Samsung ने कहा कि ये रोलआउट Galaxy ईकोसिस्टम के तहत कनेक्टेड मोबिलिटी एक्सपीरियंस को एक्सपैंड करने की रणनीति का हिस्सा है। Mahindra का कहना है कि ये इंटीग्रेशन eSUV यूजर्स के लिए डेली कन्वीनियंस को और आसान बनाएगा। Digital Car Key फीचर, Samsung Wallet के डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट और एक्सेस सॉल्यूशन्स पोर्टफोलियो में एक नया एडिशन है, जो कम्पैटिबल डिवाइसेस पर कॉन्टैक्टलेस यूज के साथ काम करता है।