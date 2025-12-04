Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CES 2026 से पहले Samsung होस्ट करेगा अपना प्रीव्यू इवेंट- 'द फर्स्ट लुक', जानें डिटेल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    दिसंबर शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और अगले साल के टेक इवेंट्स के लिए एक्साइटमेंट अभी से शुरू हो गया है। सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि वह अपना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    CES 2026 से पहले Samsung होस्ट करेगा अपना प्रीव्यू इवेंट- 'द फर्स्ट लुक', जानें डिटेल


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की है कि कंपनी 4 जनवरी को 7:00 PM PST पर द फर्स्ट लुक होस्ट करेगा, ये लास वेगास में CES 2026 के खुलने से दो दिन पहले होने वाला एक प्रीव्यू इवेंट है। ये सेशन विन लास वेगास के लैटौर बॉलरूम में होगा और इसमें 2026 के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेशन को हाइलाइट किया जाएगा, जिसमें नए AI-पावर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस शामिल हैं। ये इवेंट भारत में दर्शकों के लिए 5 जनवरी को सुबह 8:30 बजे IST से शुरू होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेन स्पीकर और एजेंडा

    TM रोह, CEO और डिवाइस एक्सपीरियंस (DX) डिवीजन के हेड, कीनोट एड्रेस डिलीवर करेंगे। सैमसंग ने कहा कि प्रेजेंटेशन में कंपनी के DX बिजनेस के लिए रोडमैप बताया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि AI आने वाले साल में डिवाइस इंटीग्रेशन को कैसे आकार देगा। SW योंग, प्रेसिडेंट और विज़ुअल डिस्प्ले बिजनेस के हेड और चेओल्गी किम, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और डिजिटल अप्लायंसेज बिजनेस के हेड, भी अपने-अपने डिवीजन के प्लान के बारे में बताने के लिए स्टेज पर आएंगे।

    लाइव स्ट्रीम और ब्रॉडकास्ट डिटेल

    सैमसंग, कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल, सैमसंग न्यूजरूम और अपनी फ्री ऐड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग सर्विस, सैमसंग टीवी प्लस पर द फर्स्ट लुक को लाइव स्ट्रीम करेगा। इस ब्रॉडकास्ट से दुनिया भर के दर्शक CES 2026 से पहले सैमसंग की घोषणाएं देख पाएंगे।

    CES 2026 में एडिशनल इवेंट्स

    द फर्स्ट लुक के साथ, सैमसंग विन लास वेगास में अपने खास एग्जीबिशन स्पेस पर और भी इवेंट और डेमोंस्ट्रेशन होस्ट करेगा। ये सेशन 7 जनवरी तक चलेंगे, जिसमें सैमसंग की डिवाइस कैटेगरी में हैंड्स-ऑन एग्जीबिट और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस दिखाए जाएंगे।

    ह भी पढ़ें: Google Search 2025: A to Z भारतीयों ने इंटरनेट पर क्या किया सर्च, गूगल ने बताया क्या हुआ ट्रेंड