सामने आई Samsung के Galaxy Z TriFold फोन की कीमत, भारत में इतनी हो सकती है कॉस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साउथ कोरियन टेक कंपनी ने मंगलवार को Samsung Galaxy Z TriFold लॉन्च किया। ये कंपनी का पहला मल्टी-फोल्डिंग हैंडसेट है जिसमें टैबलेट जैसा 10.0-इंच का मेन डिस्प्ले और 6.5-इंच की कवर स्क्रीन है। फ्लैगशिप की ग्लोबल कीमत अभी पता नहीं चली है, लेकिन कोरियन मार्केट की कीमत से हमें अंदाजा हो जाता है कि दूसरे मार्केट में क्या उम्मीद की जा सकती है। Samsung Galaxy Z TriFold में तीन रियर कैमरे हैं और ये Snapdragon 8 Elite चिपसेट पर चलता है। नया डिवाइस Android 16 पर चलता है जिसके ऊपर One UI 8.0 है और इसमें 5,600mAh की बैटरी है।

Samsung Galaxy Z TriFold की कीमत और उपलब्धता कोरिया में Samsung के ऑफिशियल न्यूजरूम पोस्ट के मुताबिक, Galaxy Z TriFold के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत KRW 3,594,000 (लगभग 2.2 लाख रुपये) है। बाकी देशों में इसकी अनुमानित कीमत (लोकल टैक्स और दूसरे चार्ज जोड़े बिना) कुछ इस प्रकार होंगी:

यूरोप: करीब 2,100 यूरो

अमेरिका (US): करीब 2,400 डॉलर

भारत: करीब 2,20,400 रुपये कोरियाई कीमत के आधार पर, GSMArena की रिपोर्ट है कि Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold 7 के 12GB + 512GB वेरिएंट से लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा महंगा होगा, जिसे KRW 2,537,700 (लगभग 1,55,000 रुपये) में लॉन्च किया गया था। इससे US में Galaxy Z TriFold की अनुमानित कीमत लगभग 2,990 डॉलर हो जाएगी।

UK, यूरोप और भारतीय बाजारों में, ट्रिपल स्क्रीन फोल्डेबल फोन की कीमत क्रमशः GBP 2,680, EUR 2,680 और 2,44,000 रुपये हो सकती है। चूंकि ये कीमतें मोटे तौर पर कैलकुलेट की गई हैं और Samsung ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन पर ज्यादा भरोसा न करना ही बेहतर है। किसी भी हाल में, Samsung इस महीने के आखिर में और बाजारों में Galaxy Z TriFold की कीमत की घोषणा करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड 12 दिसंबर से कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे इस महीने के आखिर में चीन, ताइवान, सिंगापुर और UAE समेत दूसरे ग्लोबल मार्केट में रिलीज किया जाएगा। US में कस्टमर्स को Q1 2026 तक इंतजार करना होगा। ये फोल्डेबल हैंडसेट सिंगल क्राफ्टेड ब्लैक शेड में उपलब्ध है।

Samsung Galaxy Z TriFold में डुअल-रेल स्ट्रक्चर के साथ दो अलग-अलग साइज के हिंज हैं और इसका डिजाइन अंदर की ओर फोल्ड होने वाला है। इसमें 10-इंच का मेन डिस्प्ले और 6.5-इंच का कवर डिस्प्ले है। ये 3nm Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर पर चलता है, जिसके साथ 16GB रैम और 1TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है।