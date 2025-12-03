Language
    लाइन में लगने की झंझट खत्म! Google Pay से मिनटों में करें सभी बिजली, पानी और DTH बिल; जानें तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    डिजिटल पेमेंट ऐप्स ने बिजली, पानी और गैस जैसे मंथली यूटिलिटी बिलों का पेमेंट बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। लंबी लाइनों की जगह अब कुछ ही सेकंड मे ...और पढ़ें

    Google Pay से बिजली, पानी और DTH का बिल भरने का तरीका जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट ऐप्स के आने से महीने के यूटिलिटी बिल भरना बहुत आसान हो गया है। लंबी लाइनें, हाथ से लिखी रसीदें और मैनुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस की जगह अब आसान पेमेंट प्रोसेस ने ले ली है। इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। भारत में बिलिंग और पेमेंट ऐप्स की बढ़ोतरी ने बिजली, गैस, ब्रॉडबैंड, पानी या DTH सर्विस के लिए पेमेंट करने जैसे कामों को तेज और सुरक्षित कर दिया है। साथ ही इन्हें कहीं से भी आसानी से किया जा सकता है। ज्यादातर बड़ी यूटिलिटी अब पेमेंट प्लेटफॉर्म में जुड़ गई हैं और ये सर्विस रोजाना के डिजिटल रूटीन का हिस्सा बन गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे UPI ट्रांसफर और वॉलेट पेमेंट।

    मौजूदा ऑप्शन में से, Google Pay, PhonePe, Paytm, Amazon Pay और BHIM UPI जैसे ऐप्स आमतौर पर रेगुलर बिल पेमेंट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आसानी के अलावा, इन ऐप्स के जरिए बिल और यूटिलिटी पेमेंट करने पर कई और फायदे भी मिलते हैं। उनमें से कई कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और स्क्रैच कार्ड भी देते हैं। हालांकि ये रिवॉर्ड थोड़े-थोड़े होते हैं, लेकिन जो यूजर्स हर महीने रेगुलर कई बिल भरते हैं, उनके लिए ये समय के साथ बढ़ सकते हैं।

    Google Pay अपने साफ और आसान UI, UPI के साथ इंटीग्रेशन और ऑटोमैटिक बिल रिमाइंडर की वजह से सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक है। मल्टी-बैंक सपोर्ट और डिटेल्ड ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री जैसे फीचर इसे और आसान बनाते हैं। Google Pay का इस्तेमाल करके अपने बिजली, पानी या DTH बिल का पेमेंट करना एक आसान और सेफ प्रोसेस है। आइए जानते हैं इसका तरीका:

     

    Google Pay पर बिजली/पानी/DTH बिल कैसे पेमेंट करें?

    • अपने Android या iOS डिवाइस पर Google Pay खोलें।
    • बिल और पेमेंट सेक्शन तक स्क्रॉल करें या सर्विसेज के अंदर बिल पेमेंट पर टैप करें।
    • वो कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं- बिजली, पानी, गैस, ब्रॉडबैंड, DTH या मोबाइल पोस्टपेड।
    • लिस्ट में से, अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनें (जैसे, टाटा पावर, BSES, एयरटेल DTH या आपका लोकल यूटिलिटी बोर्ड)।
    • जरूरत के हिसाब से अपना कस्टमर ID, कंज्यूमर नंबर, या अकाउंट नंबर डालें।
    • अपने यूटिलिटी अकाउंट को GPay से कनेक्ट करने के लिए लिंक अकाउंट पर टैप करें। अगर उपलब्ध हो तो ऐप बिल की डिटेल्स लाएगा।
    • अमाउंट वेरिफाई करें और अपना पेमेंट मेथड (UPI के जरिए बैंक अकाउंट) चुनें।
    • Pay Bill पर टैप करें और अपने UPI PIN का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेट करें।
    • आपको ऐप पर तुरंत कन्फर्मेशन मिलेगा। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर, आपको एक रसीद दिखेगी और एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको कैशबैक या रिवॉर्ड मिल सकते हैं।

    ध्यान दें कि आपके यूटिलिटी प्रोवाइडर के रिकॉर्ड में पेमेंट दिखने में 3 बिजनेस डेज तक लग सकते हैं।

