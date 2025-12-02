भारत में Oppo ने लॉन्च किया नया 5G फोन, कीमत 12,499 रुपये से शुरू; 6,500mAh की है बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने मंगलवार को भारत में Oppo A6x 5G लॉन्च किया। ये स्मार्टफोन आज से ही देश में कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें Oppo India ऑनलाइन स्टोर भी शामिल है। ये तीन RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। फोन में 6,500mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा, ये MediaTek Dimensity 6000 सीरीज चिपसेट पर चलता है, जिसे 6GB तक RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 13-मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा भी है।

भारत में Oppo A6x 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Oppo A6x 5G की कीमत 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 12,499 रुपये से शुरू होती है। वहीं, हाई-एंड 4GB RAM + 128GB मॉडल की कीमत 13,499 रुपये है। इसी तरह, टॉप-ऑफ-द-लाइन ऑप्शन, जिसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज है, की भारत में कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। इसके अलावा, टेक फर्म चुनिंदा बैंक कार्ड पर कस्टमर्स को तीन महीने का बिना ब्याज वाला EMI ऑप्शन दे रही है।

नया Oppo A6x 5G आज से Amazon, Flipkart, और Oppo India ऑनलाइन स्टोर और दूसरे ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स सहित कई ऑनलाइन रिटेल चैनल्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये आइस ब्लू और ऑलिव ग्रीन कलर में उपलब्ध है। Oppo A6x 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo A6x 5G एक डुअल सिम हैंडसेट है जो Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है। इसमें HD+ (720x1,570 पिक्सल) रेजोल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 256ppi पिक्सल डेंसिटी, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट और 1,125 nits तक पीक ब्राइटनेस वाली 6.75-इंच की LCD स्क्रीन है। डिस्प्ले में 16.7 मिलियन कलर, 83 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 100 प्रतिशत sRGB भी हैं।

नई Oppo A सीरीज में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, जो ARM Mali-G57 MC2 GPU के साथ आता है। इसमें 6GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक UFS2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। Oppo A6x 5G में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक ई-कंपास और एक एक्सेलेरोमीटर है। इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन सपोर्ट भी है।

फोटोग्राफी के लिए, Oppo A6x 5G में 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा है, जिसमें f/2.2 अपर्चर, 77-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और ऑटो फोकस है। नए हैंडसेट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए f/2.2 अपर्चर और 77-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 5-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। रियर कैमरा सेंसर 60 fps तक 1080p रेजोल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि सेल्फी कैमरा 30fps पर 1080p वीडियो शूट कर सकता है।