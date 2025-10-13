Samsung ने लॉन्च किया सबसे महंगा गैलेक्सी Z फोल्ड 7 वेरिएंट, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने अपने पॉपुलर फोल्डेबल डिवाइस गैलेक्सी Z फोल्ड 7 का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो डिजाइन और फीचर्स दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जी हां, कंपनी ने W26 नाम का नया मॉडल पेश किया है जो फिलहाल चीन में उपलब्ध है। W26 में गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के ज्यादातर हार्डवेयर मौजूद हैं, लेकिन यह अपने यूनिक डिजाइन के साथ सबसे अलग लग रहा है।

एक अलग और प्रीमियम लुक यह रेड और ब्लैक कलर में गोल्डन कलर के एक्सेंट के साथ आता है, जो इसे एक अलग और प्रीमियम लुक देता है। अपने शानदार लुक के बावजूद, यह डिवाइस का वजह सिर्फ 215 ग्राम है। W26 के सबसे खास फीचर की बात करें तो इसमें आपको सैटेलाइट कॉलिंग और मैसेजिंग का सपोर्ट मिल रहा है। ये फीचर फिलहाल गैलेक्सी Z फोल्ड 7 में देखने को नहीं मिलता। इस डिवाइस के लिए सैमसंग ने पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया है।

परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड नया वाला W26 एक यूनिक बॉक्स में आता है जिसमें केवलर केस, चार्जिंग केबल के साथ एक चार्जर भी दिया गया है जो रेगुलर वाले डिवाइस के साथ नहीं मिलता। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये W26 काफी जबरदस्त है जहां 512GB और 1TB स्टोरेज मॉडल और 16GB रैम मिलती है, जबकि गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के 512GB वर्जन में सिर्फ 12GB तक रैम दी गई है।

इतना ही नहीं नए वाले W26 में गैलेक्सी AI स्मार्ट कलेक्शन जैसे कुछ खास सॉफ्टवेयर फीचर्स भी दिए गए हैं, जो यूजर्स को फोटो और टेक्स्ट को एक डेडिकेटेड स्पेस पर खींचकर उन्हें ज्यादा अच्छे से मैनेज करने की सुविधा देता है।