Samsung Galaxy Z Fold 6 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, मिस न करें दिवाली सेल की ये डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इस वक्त ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का दिवाली स्पेशल एडिशन चल रहा है, जिसमें स्मार्टफोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर शानदार डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। iPhone से लेकर कई Android फोन इस सेल में काफी सस्ते मिल रहे हैं। हालांकि इस सेल में सबसे ज्यादा ध्यान Samsung Galaxy Z Fold 6 पर मिल रही डील ने अपनी तरफ खिंचा है।

जी हां, सेल के दौरान इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिवाइस पर तो 63,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो इसे सेल में सबसे बड़ी डील में से एक बना देता है। ऐसे में अगर आप भी इस प्रीमियम डिवाइस को खरीदने की सोच रहे थे तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए।

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस Galaxy Z Fold 6 को कंपनी ने देश में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया था। हालांकि अभी अमेजन की सेल के दौरान यह फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ 1,03,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान इस डिवाइस पर सीधे 61,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है।

इतना ही नहीं इस डिवाइस पर एचडीएफसी बैंक ईएमआई लेनदेन पर भी 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप अपना पुराना कोई डिवाइस एक्सचेंज करते हैं, तो आपको उसकी कंडीशन के बेस पर 44,050 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 6 5G डिवाइस में आपको बाहर की तरफ एक 6.3 इंच का AMOLED कवर डिस्प्ले मिलता है जबकि अंदर की तरफ 7.6 इंच का इनर AMOLED स्क्रीन मिलता है। डिवाइस के दोनों ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं।

फोन को पावर देने के लिए इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट है जिसके साथ 12GB तक रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन में 4,400mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।