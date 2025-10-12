Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amazon दिवाली सेल: Samsung के 200MP कैमरा वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, मिस न करें डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    अमेजन की दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा 5जी पर 44% की छूट मिल रही है। यह फोन 75,749 रुपये में उपलब्ध है, जिसे बैंक ऑफर्स के साथ और भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 6.8 इंच का डिस्प्ले है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट और 5000mAh की बैटरी भी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Amazon दिवाली सेल: Samsung के 200MP कैमरा वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, मिस न करें डील

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इन दोनों ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का दिवाली एडिशन चल रहा है, जहां कंपनी कुछ स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डील्स दे रही है। इसी बीच, सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा भी इस सेल में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस फोन पर फिलहाल 44% की छूट मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर एक शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जहां से आप इस डिवाइस को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है। आइए इस शानदार डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samsung Galaxy S24 Ultra 5G डिस्काउंट ऑफर

    सैमसंग ने इस दमदार डिवाइस को पिछले साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। उस समय कंपनी ने इस फोन को 1,34,999 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन अब अमेजन की दिवाली सेल के दौरान आप इस फोन को सिर्फ 75,749 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी फोन पर 44% तक की छूट मिल रही है।

    इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी दे रही है, जहां एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ आप ₹1000 तक की छूट मिल रही है। वहीं, IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड और RBL बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ भी ₹1000 की छूट मिल रही है।

    Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के खास फीचर्स

    इस अल्ट्रा डिवाइस की खूबियों की बात करें तो फोन में 6.8 इंच का LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिवाइस HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है और 2600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। फोन का कैमरा काफी दमदार है, जहां 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3X जूम लेंस और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है।

    सेल्फी के लिए फोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। डिवाइस में 256 जीबी से लेकर 1 टीवी तक के स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है।

    यह भी पढ़ें- Jio का एंटरटेनमेंट प्लान: 4 SIM एक साथ चलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग; 100GB डेटा और Netflix-Amazon Prime सब्सक्रिप्शन फ्री