Jio का एंटरटेनमेंट प्लान: 4 SIM एक साथ चलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग; 100GB डेटा और Netflix-Amazon Prime सब्सक्रिप्शन फ्री

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    जियो अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए 749 रुपये का फैमिली एंटरटेनमेंट प्लान लाया है। इसमें 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलेंगे। इस प्लान में Netflix और Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। यूजर्स तीन एक्स्ट्रा सिम कार्ड भी जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, Jio TV का एक्सेस और 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अपने प्रीपेड यूजर्स की तरह, जियो अपने पोस्टपेड यूजर्स को भी कुछ बेहतरीन प्लान्स ऑफर करता है, जिनमें कंपनी न सिर्फ डेटा देती है, बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देती है। इसी बीच, कंपनी एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट प्लान भी ऑफर कर रही है, जिसमें पोस्टपेड यूजर्स को कई सब्सक्रिप्शन और शानदार बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दरअसल, इस प्लान की कीमत 749 रुपये है, जो एक फैमिली प्लान है। इस प्लान में आपको डेटा, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का भरपूर आनंद मिलने वाला है। आइए जानते हैं प्लान में और क्या खास है...

    Jio का 749 रुपये वाला प्लान

    दरअसल, जियो के इस शानदार प्लान की कीमत 749 रुपये है, जहां आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में कंपनी आपको 100 जीबी डेटा दे रही है, जिसके खत्म होने के बाद आपको 10 रुपये पर जीबी का चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, इस प्लान में कंपनी एक्स्ट्रा सिम कार्ड जोड़ने की सुविधा भी दे रही है, जहां आप तीन एक्स्ट्रा सिम जोड़ सकते हैं, हर सिम पर आपको 5GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके साथ ही, इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी, यानी आप इस प्लान के साथ जितनी देर चाहें कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।

    इसके अलावा, यह प्लान रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी दे रहा है। इसके अलावा इस प्लान में आपको 3 फैमिली SIMs को भी ऐड करने की सुविधा मिलती है। यानी आप 4 SIM तक चला सकते हैं। हालांकि, फैमिली SIM जोड़ने के लिए आपको ₹150/महीना हर सिम का चार्ज देना पड़ेगा।

    Netflix-Amazon Prime का फ्री सब्सक्रिप्शन

    इतना ही नहीं, इस प्लान में आपको Netflix और Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन की 2 साल की वैलिडिटी है। इसके साथ ही, इस प्लान में आपको Jio TV का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा, प्लान में Jio AICloud पर फ्री 50GB स्टोरेज मिल रही है। कंपनी इस प्लान के साथ 3 महीने के लिए Jio Hotstar मोबाइल टीवी का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री दे रही है, यानी देखा जाए तो यह एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट प्लान है जिसमें आपको कई अन्य सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं।

