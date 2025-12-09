Samsung के पहले ट्राई-फोल्ड फोन की प्री-बुकिंग अब यहां हुई शुरू, कीमत करीब 2.5 लाख रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung का पहला Galaxy Z Tri-Fold, जो हाल ही में साउथ कोरिया में लॉन्च हुआ था, अब चीन में प्री-ऑर्डर के लिए मिलना शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि Samsung अब इसे पूरी दुनिया में लाने की दिशा में अगला कदम उठा रहा है। नया ट्राई-पैनल फोल्डेबल स्मार्टफोन टैबलेट जैसे 10.0-इंच QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले और 6.5-इंच फुल-HD+ कवर स्क्रीन के साथ आता है। Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट, 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज के साथ, Galaxy Z TriFold 12 दिसंबर को साउथ कोरिया में सेल के लिए आएगा।

Samsung Galaxy Z TriFold अब चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है Samsung Galaxy Z TriFold की कीमत बेस 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशन के लिए CNY 19,999 (लगभग 2,54,500 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत CNY 21,999 (लगभग 2,79,900 रुपये) है। ये फोन, जो सिंगल ब्लैक वर्जन में आता है, अभी चीन में सैमसंग चाइना वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

साउथ कोरिया में, Galaxy Z TriFold हैंडसेट की कीमत KRW 3,59,400 मिलियन (लगभग 2.2 लाख रुपये) है। ये दिसंबर के आखिर तक सिंगापुर, ताइवान और UAE में भी उपलब्ध होगा और इसे US में Q1 2026 में पेश किया जाएगा।

Samsung Galaxy Z TriFold के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy Z TriFold में 10-इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X इनर डिस्प्ले है जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 1,600 nits पीक ब्राइटनेस है, साथ ही 6.5-इंच फुल-HD+ Dynamic AMOLED 2X कवर स्क्रीन है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 nits पीक ब्राइटनेस है।

Galaxy Z TriFold में Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट के साथ 16GB RAM और 1TB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है। डिवाइस में टाइटेनियम हिंज, आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम, गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 प्रोटेक्शन और IP48 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है। ये Android 16-बेस्ड One UI 8 के साथ आता है।

Samsung ने Galaxy Z TriFold में OIS के साथ 200-मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड शूटर और OIS और 30x तक डिजिटल जूम के साथ 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया है। इसमें कवर और इनर डिस्प्ले पर दो 10-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे भी हैं।