iPhone जैसे डिजाइन के साथ 16 दिसंबर को लॉन्च होगी Realme Narzo 90 सीरीज, दो स्मार्टफोन की होगी एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme भारत में जल्द मिड रेंज में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। रियलमी का यह फोन Realme Narzo 90 सीरीज का होगा। इस सीरीज के दो स्मार्टफोन - Realme Narzo 90 और Realme Narzo 90x मार्केट में उतारे जाएंगे, जो एआई से लैस होंगे। रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ और डेली यूज के लिए बेस्ट डिवाइस होंगे।

Realme Narzo 90 सीरीज 16 दिसंबर को होंगे लॉन्च अपकमिंग Realme Narzo 90 सीरीज के दो स्मार्टफोन भारत में 16 दिसंबर को लॉन्च होंगे। ये स्मार्टफोन Realme Narzo 90 और Realme Narzo 90x नाम से एंट्री करेंगे। रियलमी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बताया है। इन दोनों स्मार्टफोन की बिक्री भारत में Amazon और Realme India की वेबसाइट से होगी।

रियलमी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन की डिस्प्ले, बैटरी परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को टीज करना शुरू कर दिया है। रियलमी नारजो 90 स्मार्टफोोन एआई पावर्ड इमेजिंग फीचर भी सपोर्ट करेगा। यह फोन स्लिम और लाइटवेट डिजाइन के साथ मार्केट में एंट्री करेगा।

इसके साथ ही अपकमिंग Realme Narzo 90x स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसे कॉलेज स्टूडेंट्स और एक्टिव डिजिटल लाइफस्टायल यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने इस फोन की बैटरी और डिस्प्ले को टीज किया है।

Realme Narzo 90 सीरीज की संभावित खूबियां 91Mobiles Hindi ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि Realme Narzo 90 5G स्मार्टफोन मॉडल नंबर RMX5111 के साथ एंट्री करेगा। यह फोन कार्बन ब्लैक और विक्टरी गोल्ड कलर ऑप्शन में लाया जाएगा। रियलमी का यह फोन चार ऑप्शन - 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB and 12GB + 256GB में लॉन्च होगा।