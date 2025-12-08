Realme जल्द लॉन्च करेगा दो जबरदस्त 5G फोन, एक में iPhone 16 Pro Max जैसे कैमरा डिजाइन
Realme Narzo 90 Series 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। अमेजन पर जारी टीजर के अनुसार, इस सीरीज में दो अलग-अलग डिजाइन वाले डिवाइस होंगे। इनमें स ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने इस साल अप्रैल में Realme Narzo 80 Series 5G को लॉन्च किया था और अब इसका अगला वर्शन भी जल्द लॉन्च हो सकता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर शेयर किए गए टीजर से पता चलता है कि अब Realme Narzo 90 Series 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। टीजर इमेज से यह भी साफ हो गया है कि इस सीरीज के तहत दो नए डिवाइस लॉन्च होने जा रहे हैं।
दोनों डिवाइस में अलग-अलग डिजाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी फोन की डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कंपनी इस सीरीज के तहत Realme Narzo 90 Pro 5G और Realme Narzo 90x 5G को पेश कर सकती है।
अमेजन से खरीद सकेंगे डिवाइस
इस नई सीरीज के लॉन्च से पहले Amazon ने भारत में Realme Narzo 90 सीरीज के लिए एक खास माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है। इतना ही नहीं कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि डिवाइस Amazon Specials होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि फोन Amazon के जरिए ही आप खरीद पाएंगे। कंपनी ने लॉन्च से पहले कॉमिक-स्टाइल टीजर में फोन की पहली झलक भी दिखा दी है जिसमें दो अलग अलग कैमरा लेआउट वाले हैंडसेट दिखाई दे रहे हैं, जिससे कन्फर्म हो गया है कि कंपनी दो अलग-अलग डिवाइस लॉन्च करेगी।
iPhone 16 Pro Max जैसा कैमरा लेआउट
कॉमिक-स्टाइल टीजर में एक फोन का डेको iPhone 16 Pro Max के कैमरा लेआउट जैसा लग रहा है। जबकि दूसरे फोन में रेक्टेंगुलर शेप का कैमरा देखने को मिल रहा है जिसमें वर्टिकली लेंस देखने को मिल रहे हैं। Realme Narzo 80x 5G का रियर डिजाइन भी ऐसा ही है, जिससे पता चलता है कि दूसरा मॉडल इसका सक्सेसर हो सकता है, जिसे आमतौर पर Realme Narzo 90x 5G के नाम से पेश किया जा सकता है।
