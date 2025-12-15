Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाप रे! Galaxy Z TriFold की डिस्प्ले इतनी महंगी...डिस्प्ले की कॉस्ट में आ जाएगा iPhone का प्रो मॉडल

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    Samsung Galaxy Z TriFold की बिक्री शुरू हो गई है, और इसकी रिपेयर कॉस्ट भी सामने आ गई है। फोन की फोल्डेबल डिस्प्ले टूटने पर रिपेयर का खर्च आईफोन के प्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung के पहले ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold की सेल शुरू हो गई है। इस फोन की बिक्री शुरू होने के साथ ही फोन की रिपेयर कॉस्ट से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। अगर सैमसंग का यह फोन गलती से गिर जाता है और फोल्डेबल डिस्प्ले टूट जाती हैं तो इसे रिपेयर करने के खर्च में आईफोन के प्रो मॉडल खरीदा जा सकता है। SamMobile ने कोरियर वेबसाइट Naver.com के हवाले से रिपेयर कॉस्ट को लेकर जानकारी शेयर की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपेयर के खर्च में आ जाएगा नया iPhone

    इसके मुताबिक, Galaxy Z TriFold स्मार्टफोन की आउटर स्क्रीन को दक्षिण कोरिया में रिपेयर करने की लागत KRW 1,37,000 से KRW 2,26,000 के बीच में होगी। इसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो यह राशि करीब 8,300 रुपये से 13,700 रुपये बैठती है। वहीं अगर इस फोन की फोल्ड होने वाली इनर डिस्प्ले टूट जाती हैं तो इसे ठीक करवाने में KRW 16,57,500 से KRW 18,34,500 खर्च होंगे। यह रकम करीब-करीब 1,00,000 रुपये से 1,12,000 होगी। यानी आप इस कीमत में आईफोन का एक प्रो मॉडल को खरीद सकते हैं। हालांकि, यह लेटेस्ट मॉडल नहीं होगा।

    इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फोन की आउटर स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट सैमसंग के पहले लॉन्च हुए फोल्डेबल मॉडल के बराबर की है। इस नए मॉडल की इनर डिस्प्ले के ट्राइ-फोल्ड डिजाइन और इसके साइज की वजह से इसे रिपेयर करने में ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे।

    Samsung Galaxy Z TriFold की स्पेसिफिकेशन

    Samsung Galaxy Z TriFold में दी गई इनर डिस्प्ले का साइज 10-inch (अनफोल्ड) है, जो QXGA+ Dynamic AMOLED 2X पैनल है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स है। इस फोन के आउट डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच का Full HD+ Dynamic AMOLED 2X पैनल दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स है।

    इस फोन की डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Ceramic 2 से प्रोटेक्टेड है। इसके साथ ही फोन का रियर पैनल क्रेमिक-ग्लास फाइबर-रेनफोर्स मटेरियल से बना है। सैमसंग का यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है। इस फोन को 16GB की रैम के साथ 512GB और 1TB स्टोरेज के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो सैमसंग के इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन में 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इस फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

    सैमसंग के Galaxy Z TriFold में 5,600mAh की बैटरी दी है। यह फोन 45W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। सैमसंग का दावा है कि यह फोन सिर्फ 30 मिनट की चार्जिंग में 0 से 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है।

    यह भी पढ़ें- सामने आई Samsung के Galaxy Z TriFold फोन की कीमत, भारत में इतनी हो सकती है कॉस्ट