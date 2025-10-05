Samsung Galaxy Z Fold 7 का स्पेशल एडिशन 11 अक्टूबर को होगा लॉन्च, जानें डिटेल

Language
    सैमसंग जल्द ही चीन में अपना नया Galaxy Z Fold 7 Special Edition लॉन्च करने जा रहा है। ये फोन कंपनी के फ्लैगशिप फोल्डेबल Galaxy Z Fold 7 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कोडनेम W26 है और इसमें स्लिम डिजाइन बेहतर कैमरा और बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है। इसका लॉन्च 11 अक्टूबर को चीन में तय किया गया है।

    Galaxy Z Fold 7 का Special Edition लॉन्च होने जा रहा है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung इस महीने चीन में अपना नया Galaxy Z Fold 7 वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। आने वाला ये बुक-स्टाइल फोन फ्लैगशिप फोल्डेबल हैंडसेट का स्पेशल एडिशन माना जा रहा है, जिसे जुलाई 2025 में भारत और ग्लोबल मार्केट्स में पेश किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अब तक ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले Galaxy Z Fold 7 Special Edition का कोडनेम W26 है और इसमें कुछ छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    Samsung Galaxy Z Fold 7 Special Edition लॉन्च डेट

    सैमसंग की चीन वेबसाइट के मुताबिक, नया फोल्डेबल स्मार्टफोन चीन में 11 अक्टूबर को शाम 4 बजे (भारतीय समयानुसार 1:30 बजे) लॉन्च होगा। टीजर इमेज की सिल्हूट से पता चलता है कि ये Z-स्टाइल फोल्डेबल हैंडसेट होगा, जो Galaxy Z Fold 7 जैसा दिखेगा। इसे ब्लैक और रेड कलर में दिखाया गया है, जबकि इसका फ्रेम गोल्ड कलर में है।

    हालांकि स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फोन Galaxy Z Fold 7 का स्लिमर वेरिएंट होगा। इसमें हल्के बदलाव जैसे थोड़ा बेहतर कैमरा और बड़े डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।

    गौर करने वाली बात है कि सैमसंग ने पिछले साल चीन में Galaxy Z Fold 6 Special Edition पेश किया था। उस मॉडल में पतला और हल्का डिजाइन दिया गया था, साथ ही स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में कैमरा सिस्टम और डिस्प्ले को बेहतर बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर, Galaxy Z Fold Special Edition में 8-इंच का इंटरनल और 6.5-इंच का आउटर डिस्प्ले था, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 7.60-इंच का इंटरनल और 6.3-इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले था।

    सैमसंग ने उस मॉडल के मेन वाइड-एंगल कैमरे को भी अपग्रेड करके 200 मेगापिक्सल का कर दिया था, जबकि बाकी लेंस पहले जैसे ही रखे गए थे।

    SamMobile की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले फोल्डेबल फोन का कोडनेम W26 है और ये सिर्फ चीन में ही उपलब्ध होगा। Galaxy Z Fold 6 Special Edition भी लिमिटेड लॉन्च के साथ सिर्फ चीन में पेश किया गया था, और इसके केवल 4 से 5 लाख यूनिट्स ही बनाए गए थे।

    डिवाइस में Galaxy Z Fold 7 जैसा ही इंटरनल हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है, जिसमें Snapdragon 8 Elite चिप, 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज हो सकती है। फोन Android 16 बेस्ड One UI 8.0 पर चल सकता है।

    वहीं, सैमसंग इस साल के अंत तक अपना ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन भी पेश करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होने वाले Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) समिट के दौरान पेश किया जा सकता है।

