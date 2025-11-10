Samsung Galaxy Z Fold 6 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, नहीं मिलेगी ऐसी डील!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अब अपने आईफोन या रेगुलर एंड्राइड फोन की जगह एक फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से इसे खरीदने से बच रहे थे, तो अब आपके लिए शानदार मौका है। जी हां, फ्लिपकार्ट पर अभी Samsung Galaxy Z Fold 6 भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है, जिससे इसकी कीमत 1 लाख 10 हजार रुपये से भी कम हो गई है, जो कि ज्यादातर ट्रेडिशनल फ्लैगशिप फोन की कीमत के बराबर ले आता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि कंपनी ने इस डिवाइस को लगभग 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था और इसमें डुअल AMOLED पैनल, ट्रिपल कैमरा और एक ड्यूरेबल फॉर्म फैक्टर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर के सस्ते में खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट ऑफर डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो Samsung Galaxy Z Fold 6 अभी Flipkart पर 1,09,799 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च कीमत से काफी ज्यादा कम है। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर शानदार बैंक ऑफर दे रही है जहां से आप Flipkart Axis Bank कार्ड का इस्तेमाल करके डिवाइस पर 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे कीमत और कम होकर 1,05,799 रुपये हो जाएगी।

इतना ही नहीं आप इस फोन को EMI पर भी खरीद सकते हैं जहां 5,127 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI ऑप्शन पर आप इस फोन को अपना बना सकते हैं। इसके आलावा डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके भी और ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। डिवाइस की वर्किंग कंडीशन, वैल्यू और वेरिएंट के बेस पर आपको 60,200 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है।

Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन्स फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में 6.3-इंच की बड़ी AMOLED आउटर स्क्रीन मिलती है और ये 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है इसके साथ 7.6-इंच की AMOLED मेन स्क्रीन मिलती है। फोन में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है और ये 12GB RAM और 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है।